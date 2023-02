El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, estimó en 3.1% el crecimiento del PBI para este 2023 pese a que el concenso internacional va por una expansión menor, considerando que América Latina tendrá un año difícil y crecería 2.4%.

Según contreras, hay dos factores relevantes para esta proyección de Perú: la moderación del ciclo de alzas de tasas de interés de la FED así como la reactivación de la economía de China, “por lo que algunos motores externos impulsarán la economía”. Asimismo, indicó que otro factor es el precio de los commodities, como el petróleo, que se ha estabilizado, lo que genera menor presión inflacionaria, así como un mejor precio del cobre.

“No pararemos hasta que la tasa de crecimiento esté por encima del potencial (el MEF apunta a un PBI potencial mayor al 3%) que se ha descuidado en los últimos años. Apuntamos todo el arsenal para alcanzar este crecimiento”, dijo durante la conferencia para el lanzamiento del programa Con Punche Perú Agro.

Asimismo, indicó que se espera un crecimiento de la inversión privada del 3% para este 2023 . Los datos serán actualizados en la próxima presentación de las proyecciones macroeconómicas en abril.

Para Contreras es clave que el sector agropecuario continúe creciendo -aporta con 4 puntos del PBI-, y es que brinda empleo a 4 millones de peruanos de forma directa e indirecta. “Ha permitido que el Perú lidere hoy el ranking de las superfrutas”.

“Estamos también trabajando en la industria naval y por la industria del litio. El elemento que hoy nos falta es recuperar la confianza de los inversionistas que fue severamente dañada, pero con estas medidas -como Con Punche Agro- queremos que los empresarios vuelvan a pensar en el Perú”, declaró Contreras.

Disputa con el Tribunal Constitucional

Por otro lado, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que presentó al Tribunal Constitucional (TC) una solicitud de aclaración sobre el precedente en el que estipula que no se deben aplicar intereses moratorios en las deudas tributarias si la demora que generó dichos intereses fue por la tardanza de la Sunat o el Tribunal Fiscal y que no se generarían intereses moratorios mientras el proceso por el pago de impuestos esté judicializado.

El pasado 8 de febrero la Sunat presentó un recurso de nulidad al TC contra la misma sentencia. Y es que, según cálculos del gobierno, el costo del precedente estaría valorizado en cerca de S/ 12,000 millones, 12 veces el costo de un programa como Con Punche Perú Agro, que servirá para la reactivación de la agricultura, estimó Contreras.

“(La sentencia) genera incentivos perversos a la litigiosidad al ir al Poder Judicial y como no se va a pagar intereses en esta instancia, entonces las deudas se terminan licuando, algunos analistas no están viendo esta óptica. El esquema actual es claro, si los plazoss exceden los plazos legales tiene sentido que las empresas no paguen intereses adicionales, pero en el Poder Judicial no hay plazos legales. Hay una serie de temas específicos 8la sentencia), pero el daño es enorme para el país”, concluyó.