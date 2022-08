El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, adelantó que -en su gestión- no habrá más reducciones de impuestos tal como ocurrió con la ley emitida por el Congreso y que no fue observada por el Ejecutivo que reduce el IGV a 8% a favor de los hoteles y restaurantes.

Incluso -precisó- que esta posición (en contra de la medida de reducir el IGV) se la informó al presidente Pedro Castillo.

“Las exoneraciones tributarias considero que no es un buen elemento para reactivar la economía. No fue una medida adecuada ya que con esta medida no está atendiendo a los más pobres”, afirmó.

En esa línea, recordó que cuando asumió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya se había promulgado la ley por lo que no tuvo mayor nivel de participación o injerencia, aunque -reiteró- que su posición en contra de la medida fue explicada al presidente Pedro Castillo.

“Cuando se da beneficios tributarios, se otorgan con metas trazadas. No se puede reducir impuestos a cambio de nada. No estoy de acuerdo con la medida”, apuntó.

“ Va ser la primera y la última medida (de reducción de impuestos). No va ver más mientras este en esta silla (MEF) ”, subrayó. En ese sentido, consideró que la medida “puede ser perfectible” a través del reglamento que está en elaboración.

