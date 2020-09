Las medidas restrictivas impuestas al comercio en el país por la pandemia del coronavirus aceleraron el ingreso o una mayor penetración de diversas marcas al e-commerce, como un medio para poder seguir generando ventas.

Y una apuesta que han hecho con el fin de asegurarse clientela, y de no incurrir en gastos elevados montando sus propias plataformas online, es tener presencia en las plataformas de marketplace.

Es así que los marketplace de tiendas por departamentos como Saga Falabella y Ripley han sumado más de 600 nuevas marcas a su oferta online.

En el caso de Saga Falabella, han sumado 463 nuevas empresas, de las cuales 120 marcas y más de 18,000 productos de distintas categorías son productos nacionales, que vienen impulsando a través de su lanzamiento “Hecho en Perú”, durante el estado de emergencia. Algunas de estas marcas son, Aldo & Co., Kuna, Baliq, Ilaria, La Boutique, Baby Club Chic, Lydababy, entre otras", informó a Gestión el CEO de la tienda por departamentos, Alex Zimmermann.

“El ingreso de esas nuevas empresas nos ha permitido tener mayor surtido y variedad de productos y, además, hemos sumado proveedores nacionales. También hemos pasado de manejar aproximadamente 160,000 SKU a superar los 200,000 productos publicados”, indicó.

Las nuevas empresas que han entrado son de vestuario, calzado, deportes, y hogar. Y han sumado nuevas categorías de productos como salud, belleza (tratamiento, dermocosmética y capilar), mascotas, instrumentos musicales, libros, entre otras.

Apuesta

Por su parte, Ripley ha incorporado a su marketplace más de 250 marcas, entre las que se encuentran Victoria’s Secret, Bath & Body Works, Gap, Banana Republic, Miniso, Kayser, entre otras. También cuentan con productos de Mac Center, Xiaomi, Casinelli, Kimberly-Clark y P&G.

Así, ya a inicios del mes de julio, la gerente de e-commerce de Ripley Perú, Sheila Reeves, señaló que contaban con más de 280,000 SKU disponibles, y planeaban duplicar su oferta. Asimismo, habían incorporado más de 670 marcas de emprendedores peruanos.

“Desde nuestro canal e-commerce hemos logrado convertirnos en supermercado, farmacia, tienda de mejoramiento del hogar, librería, tienda para mascotas e, incluso, de cursos e-learning, además de nuestras categorías de tiendas por departamentos”, comentó.

Desde el 11 de mayo, fecha en que reactivaron su operación de comercio electrónico, Ripley ha atendido el reparto de más de 1.5 millones de productos, lo que los ha llevado a crecer a tres dígitos una vez iniciado el despacho a domicilio.

En cuanto a las categorías más demandadas, destacan cómputo, electro para hogar, cuidado personal, deporte y textil infantil, entre otras.

Planes

El CEO de Saga Falabella, Alex Zimmermann, informó que existen varias iniciativas que giran alrededor de su e-commerce y que refuerzan el distanciamiento social.

Así, próximamente lanzarán la herramienta “scan and go”, que permite pagar desde el celular en tienda sin tener que hacer colas y sin interactuar con personas. Además, están reactivando los pagos contraentrega y activando los retiros en tiendas en los locales del grupo, entre otras acciones.

“Todo esto va de la mano del fortalecimiento de nuestros servicios logísticos y, sobre todo, el de servicio de atención a nuestros clientes”, señaló.

En el caso de Ripley, para mejorar su distribución, han habilitado tiendas como centros de distribución bajo el modelo de ‘dark stores’ (que atiende exclusivamente a las compras en línea). Y han definido nuevas modalidades de delivery, para lo cual han reclutado más de 150 movilidades escolares para aumentar la capacidad de despacho.

Transformación digital en malls

Los centros comerciales no son ajenos al e-commerce, considerando que hoy se enfrentan a nuevas condiciones en las cuales tienen que operar, como la reducción del aforo al 50%.

“La llamada transformación digital cobra mayor presencia en los centros comerciales, mediante plataformas propias o trabajando con marketplace”, señaló Sandro Vidal, gerente de investigación de Colliers.

Así, Real Plaza, implementó “Real Plaza GO”, plataforma que permite a los clientes realizar sus compras desde casa y seleccionar el modo de recepción del producto. Asimismo, implementó el “click and collect”, auto drive y shoppers.

En tanto, Larcomar ha anunciado que incorporará iniciativas digitales como “personal shopper”, “Parque Arauco Conecta” y códigos QR.

“Lo mismo está haciendo Mallplaza con la marketplace Linio, donde esta última se convierte en la plataforma de e-commerce de la cadena, y con ello varias marcas pueden operar”, refiere.

Jockey Plaza lanzó “take it”, que permite a sus clientes adquirir los productos disponibles en el mall de manera remota y los puede recoger o recibir en casa, entre otros.

“Inmediatez y servicio, factores claves”

José Miguel Marchena, Gerente de Innovación y Desarrollo de ISIL

La pandemia y las restricciones al comercio hicieron que las marcas que no tenían intención de ingresar al e-commerce den ese paso. Sin embargo, lo rápido que se dio, conllevó ciertos riesgos; y es que las marcas deben ser conscientes de que detrás del comercio online hay un público sensible y que el cliente es leal a sí mismo. Es decir, si tiene una mala experiencia comprando una marca no lo volverá a hacer, y optará por otra.

Considero que este momento es una prueba ácida para las marcas y los retailers, debido a que la construcción de la lealtad se genera u obedece a otros drivers, como satisfacer a un cliente exigente con poca paciencia; por tanto, prima el ofrecer inmediatez y buen servicio. Así, las marcas deben asegurarse de que el buen servicio y la capacidad logística estén garantizados. Y deben tener en cuenta que en los próximos años se va a ir convergiendo en el país a un espacio híbrido de comercialización (online y físico).