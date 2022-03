Este año muchas universidades peruanas regresarán a la presencialidad, de manera total o parcial. ¿Están los universitarios preparados psicológicamente para el retorno?

Un reciente estudio de la Universidad Privada del Norte (UPN) sobre desempeño estudiantil, reveló que la ansiedad por COVID-19, la falta de sensación de bienestar y la depresión son factores psicológicos que influyen en el rendimiento académico de los jóvenes que cursan estudios superiores, especialmente aquellos que tuvieron un familiar con coronavirus.

José Ventura-León, docente investigador de la UPN, señala que estos resultados son importantes porque enfatizan el rol de la ansiedad en el entorno de la educación superior, y se debe brindar mayor atención a los síntomas de este transtorno en el proceso de regreso a clases.

“En este escenario, existen un conjunto de factores que pueden impactar en el rendimiento académico de los estudiantes que tuvieron familiares contagiados por Covid-19, que son un gran porcentaje de la población”, explicó Ventura-León, quien desarrolló una investigación para validar que el coronavirus afecta el desempeño de los jóvenes.

La investigación demostró que los pensamientos asociados al COVID-19 generaron un impacto en el estado de ánimo y bienestar de los estudiantes. “Estos resultados son muy similares a otros a nivel internacional, donde se evidencia que tener un familiar infectado incrementa tres veces más el riesgo de desarrollar síntomas depresivos”.

“Los estudiantes que tuvieron un familiar con COVID-19 se convierten en un factor de riesgo para la presencia de depresión”, añadió Ventura-León.

En ese sentido, afirma que provocaría problemas de sueño y falta de concentración, afectando el rendimiento académico y progreso universitario.

Alcance

Este estudio tuvo como objetivo examinar la relación entre la ansiedad, la depresión, el bienestar subjetivo y el rendimiento académico en estudiantes universitarios peruanos de ciencias de la salud con familiares infectados por COVID-19.

Un total de 802 universitarios de 17 a 54años (Media 21,83; DE=5,31); 658 mujeres (82%) y 144 hombres (18%); participaron quienes completaron el cuestionario de Salud del Paciente-2, la Escala de Ansiedad por el Coronavirus, la Escala de Bienestar Subjetivo (SWB) y el Autoinforme de Rendimiento Académico. Se estimó una red no regularizada parcial utilizando la función ggmModSelect.

Se calcularon los valores de influencia esperada (EI) para identificar los nodos centrales y una prueba de permutación de dos colas para la diferencia entre los dos grupos (infectados y no infectados con COVID-19).

Los resultados revelan que un nodo de depresión y bienestar (PHQ1-SWB3) presenta la mayor relación.

Los nodos más centrales pertenecieron a la ansiedad por COVID-19, y no hay diferencias globales entre las redes de comparación; pero a nivel local hay conexiones en la red de estudiantes contagiados de COVID-19 que no están en el grupo que no presentó este diagnóstico.

Se concluye que la sintomatología ansioso-depresiva y su relación con el bienestar y la evaluación del rendimiento académico deben ser consideradas para comprender el impacto que tuvo el COVID-19 en los estudiantes de ciencias de la salud.