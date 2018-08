Tim Cook de Apple listo para recibir US$ 120 millones en acciones

Tim Cook de Apple Inc. está listo para recibir acciones por un valor cercano a US$ 120 millones esta semana gracias al alza que han registrado las acciones del fabricante del iPhone.

El viernes, Cook podría recibir 280,000 acciones vinculadas a su continuo servicio como presidente ejecutivo. Obtendrá hasta 280,000 acciones adicionales si el rendimiento bursátil de Apple en los últimos tres años excede al menos dos tercios de las empresas del S&P 500.

Apple ha tenido un rendimiento del 119% desde el 25 de agosto de 2015 hasta el cierre del martes, incluidos dividendos reinvertidos, lo que supera a más del 80% de las compañías en el índice. A menos que se produzca un colapso importante esta semana, todo asegura que Cook recaudará la cantidad máxima de acciones para su quinto pago consecutivo en el extremo superior del rango.

El ejecutivo dijo en el 2015 que planeaba donar la mayor parte de su fortuna a caridad. El martes, una presentación regulatoria de Apple señaló que Cook había donado 23,215 de sus acciones actuales de Apple.

Cook, de 57 años, recibe cuotas anuales de una adjudicación masiva de acciones restringidas que recibió en el 2011, cuando reemplazó a Steve Jobs. Inicialmente se estableció para entregar en dos incrementos durante una década.

En 2013, a petición de Cook, el comité de compensación del directorio vinculó aproximadamente un tercio de esas acciones al rendimiento relativo de las acciones de Apple frente al mercado en general.

Este mes, Apple se convirtió en la primera empresa con sede en EE.UU. en alcanzar un valor de mercado de US$1 billón. Valía alrededor de US$ 350,000 millones cuando Jobs murió.

"Realmente no pienso en eso", dijo Cook durante una entrevista en febrero, cuando Bloomberg le preguntó sobre el hito. "Sigo viendo a Apple como una compañía bastante pequeña, por la forma en que operamos".

El año pasado, aproximadamente la mitad de las 560,000 acciones de Cook fueron retenidas para cubrir impuestos El resto fue vendido, lo que le generó alrededor de US$ 43 millones. Además de las acciones, Cook también recibe un salario de US$ 3 millones y recibió un bono de US$ 9.33 millones en efectivo en 2017. No ha recibido nuevos beneficios de acciones desde 2011.

El máximo ejecutivo tiene actualmente una valoración de alrededor de US$ 700 millones, según datos compilados por Bloomberg.