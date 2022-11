“Hoy es impensable pensar en aspirar a ser CEO de una organización competitiva sin entender de datos, de tecnología, de diseño centrado en personas. Y, sin embargo, existen muy pocos profesionales con esas habilidades que les permiten identificar oportunidades de valor, experimentar, implementar soluciones y llevarlas a escala”, indica Enrique Stiglich, director de la Escuela de Posgrado de UTEC.

Una encuesta realizada por Apoyo, CDO Latam y UTEC, reveló que la principal barrera para impulsar el uso de datos en las empresas peruanas actualmente es la dificultad para conseguir, atraer y retener profesionales de datos. Según Stiglich, son pocos los profesionales peruanos que cuentan con formación y experiencia como Product Managers.

“Tenemos un reto inmenso como país, una necesidad grande de transformar nuestras organizaciones y preparar a profesionales para hacer posible un futuro que incluya tanto “unicornios” como empresas que se transformen para competir globalmente en un entorno digital. Pero, todo esto va a ser muy difícil de lograr si los gerentes no tienen una mentalidad orientada a la transformación, no saben cómo gestionar datos o no entienden cómo llevar a la práctica una estrategia digital”, mencionó a gestion.pe.

Los Tech MBA

El Tech MBA recoge la propuesta fundamental de negocios en un MBA tradicional y la complementa con tres “extras”: el entendimiento de la tecnología y los datos, el aprendizaje de nuevos modelos y metodologías para competir en un mundo digital, y la oportunidad de llevar todo esto a la práctica desarrollando un producto.

LEA TAMBIÉN: Habilidades y posgrados más solicitados para cubrir una posición gerencial

“El egresado del Tech MBA es un profesional capaz de innovar integrando los negocios y la tecnología, pero -sobre todo es un profesional orientado a la acción. Si bien es importante aprender metodologías ágiles, investigación de usuarios, design thinking, y de hecho el Tech MBA profundiza en todo ello, el mayor valor está en la capacidad de construir, de hacer, de partir de un problema y llegar a implementar un producto, una solución”, mencionó.

LEA TAMBIÉN:

El reemplazo a los talentos peruanos en TI en el mercado internacional

Egresados en economía vs. el perfil que necesitan las empresas del rubro financiero

Bluetab: habilidades blandas permitirán a los talentos TIC crecer profesionalmente