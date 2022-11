Los profesionales en sistemas y tecnología dentro de las empresas, eran vistos hasta hace unos años, como aquellos que, de manera silenciosa y rápida, podía resolver algún problema relacionado con el funcionamiento de la PC. Hoy, ante la expansión de nuevas especialidades de ese sector, ya no solo basta su conocimiento, sino también sus habilidades, señala Antonio Obrero, CEO de Bluetab Perú, empresa de IBM.

¿Hay talento TIC en el mercado peruano?

Sí hay talento en Perú, lo que pasa es que tenemos que tener una visión de crear el talento versus buscar al especialista en el mercado. Ese talento hay que crearlo en las universidades, que tenga componente de analítica, aprendizaje y habilidades blandas.

Si hay talento, ¿por qué no se cubre la demanda?

Hay bastante talento local que se puede desarrollar. Tenemos que dejar la sensación de ir con una regla viendo el CV (currículum vitae) de la persona diciendo qué sabe y qué no; eso no es tan importante. Algo que sorprende a alguien de afuera es que cuando llega al Perú, la gente diga en su CV de qué colegio viene. Estamos como que muy cerrados; cuando hay dos cosas que causó la pandemia: i) que cualquier persona de cualquier lugar del mundo te puede quitar tu puesto de trabajo; ii) hay gente que empieza hacer desarrollo profesional que empieza a dar servicios en el extranjero y no tiene un contrato formal, entonces hay una fuga de talentos.

Algunos clientes dicen: tengo esta idea, pero voy a parar un poco porque no hay gente para trabajarlo. No nos tenemos que fijar tanto en buscar el recurso especializado sino en crear talento. Entre todos los agentes involucrados, que puede ser empresas, proveedores de servicios tecnológicos, universidades, tengo que hacer un esfuerzo para intensificar al talento local.

LEA TAMBIÉN: Las 10 tendencias para reclutar y retener a los mejores talentos en tecnología

¿Por qué las habilidades blandas ahora son clave para estos perfiles?

Nosotros tenemos un ADN tecnológico y la gente de suele parecer introvertida/distante, pero el tener habilidades blandas me va a permitir crecer profesionalmente en forma vertical.

¿Cómo se pueden crecer con habilidades blandas?

Es decir, que asume otro tipo de funciones dentro de la compañía tecnológica, sin dejar la tecnología de lado. Si como empresa tienes gente que crece de forma vertical puedes crear talento. No puedes crecer sin gente que no tiene habilidades blandas, siempre con la base tecnológica. Alguien con talento tiene habilidades blandas de por sí, no le tienes que enseñar. y la habilidad más importante es tener empatía con todo.

Tendencias para el 2023

¿Cuáles son las tendencias para el próximo año?

Desde el 2018 en el mercado peruano se ha vivido la primera ola de lo que es soluciones de big data y se ha extendido a todas las grandes empresas del Perú.

Durante el 2023 ha escenarios donde los sectores tradicionales, los que más invierten, que son telcom y banca, migrarán a la nube; se compatibilizará en esta nube los activos que ya se tenían; y se verá un componente de integración entre lo nuevo y lo antiguo; y los sectores industriales y utilities donde tampoco había mucha familiaridad mostrará una mayor adopción directa a la nube.

¿Además de la nube se usarán los datos de tercero?

Hay algunos negocios que no tienen cultura de datos, no conocen a sus clientes. Entonces, otra de las tendencias que hay en varios sectores es tener un tercero que aporte información, que aporte los datos del cliente.

Por ejemplo, en un grifo se puede hacer con tarjetas de fidelización. Con esa tarjeta se puede ir captando información del cliente y con ello se puede hacer ofertas personalizadas. Entonces, se puede empezar a obtener información con los datos compartidos.

Como negocio, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento que tienen para el 2023?

Nosotros del 2020 al 2022 hemos crecido más del doble. Más allá de la situación global, de la casi recesión de posibles potencias, inflación, o noticias, nuestra expectativa a nivel de compañía es tener un crecimiento de un tercio para el año próximo. Esto también conlleva a un tema que en Perú tenemos que resolver de una forma y es un tema importante, que es satisfacer la demanda de perfiles especializados.

Ustedes con una empresa de IBM, ¿cuál es el valor agregado?

BlueTab es una compañía que empezó en el 2006, que provee servicio de IT, en España y UK, y tiene presencia en México Colombia y Perú, desde el 2016. Es como una empresa boutique que solo se dedica al mundo de datos.

En agosto del 2021 IBM el área de consulting adquiere BlueTab al 100%. La idea de que tiene IBM es que el brazo armado de datos de la región sea Bluetab. Eso es lo que se está trabajando desde el año pasado y este año de IBM a nivel comercial. Lo que se busca es que con el networking y posicionamiento que tiene IBM amplificar lo que es el crecimiento, siendo Blutab el protagonista tanto en la definición como en la ejecución.

LEA TAMBIÉN: Las especialidades en tecnología que más demandan las empresas peruanas