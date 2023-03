La empresa alegaba que la multa no correspondía, pues recibió más de una inspección laboral en el mismo año, en ese caso, en el 2019.

Pero Sunafil aclaró que si bien la normativa laboral (Decreto Supremo Nº 007-2017-TR) prohíbe hacer más de una inspección laboral a una misma empresa el mismo año, también señala excepciones: cuando hay incumplimientos de obligaciones sociolaborales.

“Las materias objeto de fiscalización fueron de obligaciones sociolaborales de uno de los centros de trabajo de la impugnante, por lo que no se encuentra afecta a la prohibición establecida”, subraya sobre el caso la Resolución N° 168, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil a fines de febrero del 2023.

Al respecto, el abogado laboralista Martín Ruggiero, del estudio Payet, refirió que la resolución del tribunal de Sunafil sienta un precedente para que en adelante las empresas eviten aludir incorrectamente la norma referida a la prohibición de la duplicidad de inspecciones.

“Los incumplimientos de obligaciones sociolaborales están referidos a, por ejemplo, no pago de gratificaciones, CTS, vacaciones, no incorporación de un trabajador a planilla, entre otros casos”, explicó.

Por su parte la abogada Aymé Límaco, jefa del área laboral de Cuatrecasas, recordó el motivo de la prohibición de realizar más de una inspección a una misma empresa en un año.

“Se busca evitar el ensañamiento hacia una misma empresa. Pues pasaba mucho que algunos inspectores iban siempre a fiscalizar a la misma empresa varias veces. Pero la norma también menciona la excepción a la prohibición”, remarcó.

Los especialistas refirieron que fuera del ámbito de obligaciones sociolaborales -y en los cuales sí aplica la prohibición de la doble inspección- podrían considerarse situaciones como posibles infracciones por una incorrecta aplicación de la tercerización laboral o del principio de igualdad salarial.

LEA TAMBIÉN: Sunafil precisó los casos en que una multa puede ser rebajada

¿Qué es una inspección laboral?

Según la Ley N°28806 ‘Ley General de Inspección del Trabajo’, una inspección laboral es el servicio público que presta el Estado a través de la Sunafil, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, así como para exigir las responsabilidades administrativas que procedan, orientar, asesorar técnicamente; y conciliar en las materias que correspondan.

Existen dos causas principales para la realización de una inspección de trabajo: i) por iniciativa de parte de Sunafil, quien programa estas visitas de manera inopinada; y ii) debido a una denuncia presentada ante la superintendencia, que puede ser realizada por la organización sindical de la empresa, un trabajador o un extrabajador.

El abogado laboralista Jaime Cuzquén, People Advisory Services Partner en EY Perú, explica que la inspección laboral cuenta con dos etapas en su ejecución:

1. Actuaciones de investigación inspectiva: se desarrollan en un plazo máximo de treinta días hábiles, los cuales pueden ser ampliados por un periodo similar, y finalizan con la emisión de un acta de infracción (en caso se haya identificado alguna) o un informe (en caso no se detecte incumplimiento de las normas). Durante esta etapa, el inspector puede visitar el centro de trabajo, pedir documentación, entrevistar a los trabajadores y citar a los empleadores.

2. Procedimiento administrativo sancionador: tiene una duración de nueve meses, prorrogable de manera excepcional por tres meses más. Esta etapa culmina con la emisión de la resolución en la que se impone la sanción de multa o se declara la inexistencia de responsabilidad de la empresa en las infracciones imputadas.

“Durante la etapa de investigación, las empresas suelen cometer algunos errores, como negar el acceso al inspector, no entregar la información requerida o incumplir los plazos, no asistir a una comparecencia o no aprovechar esta etapa para explicar puntos importantes identificados por el inspector”, subrayó Cuzquén.