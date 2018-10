Nuevo horizonte, cómo se reconfigurará el perfil de los trabajadores del futuro

Por Luciana Tello

El 85% de los trabajos al 2030 todavía no han sido creados, según reveló el reporte del Institute for the Future. La generación Centennial o Z será quien se apropie de ellos. Se trata de nativos digitales que reclamarán mayor flexibilidad y optarán por recursos como el teletrabajo.

Por eso, las áreas de recursos humanos deben reelaborar sus estrategias de reclutamiento, el sector educativo adaptar su oferta y los millennials redefinir su liderazgo para guiarlos.

Habilidades

Al margen de las especialidades que surjan, los expertos consideran que la actual fuerza laboral debe trabajar en determinadas habilidades que se solicitarán a los próximos aspirantes.

La creatividad superaría a la negociación y la flexibilidad, debido a una más rápida ejecución de tareas tras la incorporación de inteligencia artificial en las empresas.

“Será más requerida para ajustarse a las exigencias del mercado. Se deberá pensar en soluciones para satisfacer las expectativas de empleados y empleadores”, explica Luis Camarena, docente de la Diplomatura de Coaching Profesional de la PUCP.

El aprendizaje social será lo más importante para los nuevos líderes, señala Camarena. “No habrá equipos rígidos ni espacios cerrados de trabajo”, añade.

Los colaboradores optarán por trabajos desde casa, por lo cual será un reto aumentar la empatía al escuchar.

Antes de cualquier implementación, los sectores deben preocuparse por trabajar en la mentalidad de sus colaboradores para saber exactamente cómo reaccionarán a la digitalización, sugiere Patricia Padilla, HR Consulting Manager de CL Selection.

“Resaltar que la tecnología o los nuevos avances que se irán dando no van a suplir a las personas, sino a transformar las exigencias donde las personas serán necesarias”, aconseja Melissa Garrido, gerente de Selección y Capacitación de Atento Perú.

Capacitaciones



Ana Reátegui, directora de Programas de Desarrollo Gerencial de ESAN, resalta que ‘business intelligence’ y ‘analytics’ son los cursos más buscados.

Asimismo, las organizaciones tienen la tarea de enseñar a sus colaboradores cómo adaptarse para mantenerse vigentes. Por eso, la fuerza laboral actual debería volver a apostar por programas de entrenamiento ‘Just in time’ y ‘Self-paced’ que, según Garrido, regresarán a ser los métodos más demandados para el futuro.

La especialista también sugiere buscar metodologías de aprendizaje vivencial, apoyados en realidad virtual y neuroaprendizaje. “Serán pilares en el desarrollo instruccional de la currícula de los nuevos profesionales”, enfatiza Garrido.



Implementación de robots por sectores

Pronóstico. Hay mayores probabilidades de adoptar el uso de robots estacionarios frente a los humanoides, aéreos o submarinos. Los líderes en la industria del petróleo y el gas demandarán los dos últimos, mientras que los empleadores de servicios financieros e inversionistas son más propensos a la adopción de robots humanoides en el periodo hasta 2022.