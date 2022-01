Lo que antes era un dosis de refuerzo ahora es un requisito. Primero los mayores de 50 y ahora mayores de 40 años tienen que presentar el carné de vacunación que acredite las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 para poder ingresar a los espacios públicos cerrados.

Según el Ministerio de Salud, esta ‘rebaja’ es porque se necesita controlar una mayor inmunización en este grupo de ciudadanos.

¿Qué pasa si hace trabajo presencial, tiene más de 40 años, y no tiene la dosis de refuerzo? La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, recordó que no es causal de despido que una persona no esté vacunada.

“Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud en cuanto a disposiciones (...) Ha quedado derogada la suspensión perfecta, en el marco de la crisis sanitaria; pero, hay las otras variantes que existen”, dijo el viernes en rueda de prensa.

“Creo que tenemos que seguir apostando por nuestros señores empleadores para poder lograr la vacunación de todas las personas; y reitero que no es causal de despido no estar vacunado”, agregó la titular del MTPE.

Sin embargo, cabe recordar que, desde 15 de diciembre los empleadores están obligados a solicitar la información sobre la vacunación de sus empleados e impedir el ingreso al centro de trabajo a quienes no cumplan con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus.

Entonces, si por un lado el trabajador no tiene la vacunación completa y por ello no puede ingresar a su centro de labores, pero tampoco puede ser despedido, se aplica la suspensión perfecta por licencia sin goce, que es un supuesto distinto al que se dio en el marco de la crisis sanitaria.

