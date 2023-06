Vas camino a la oficina para enfrentar un serio e inesperado problema con tu equipo. Vas por el tercer café de la mañana, tienes un fuerte dolor de cabeza y estás fastidiado porque saliste a la hora pico. No puedes dejar de imaginar escenarios catastróficos si no logras controlar la situación. Dejaste la pastilla para la presión alta en casa. Entras a la reunión que has convocado, angustiado, desenfocado y pesimista.

El estrés alto y prolongado son parte de la vida de un CEO en el mundo VUCA. Explica las cifras crecientes de “burnout” ejecutivo y muchas de las malas o equivocadas decisiones que se toman bajo sus efectos. Es evidente que debes gestionarlo adecuadamente.

La experiencia me enseñó que mi performance como CEO estaba directamente relacionado con mi estado físico, mental y emocional. Pequeñas inversiones de tiempo dedicados a cuidar de mí multiplicaban mi efectividad. Sin embargo, la verdadera mejora devino cuando incorporé una estrategia de sostenibilidad personal. Esta consiste en prácticas del cuidado de mi salud y bienestar físico, mental y emocional, integradas entre sí. Las que fui seleccionando de diferentes fuentes como libros, podcasts, recomendaciones, etc.

Es una estrategia viva, que varía de acuerdo con los resultados. Busco tener un nivel de energía constante con pocos picos altos o bajos en el día. También ecuanimidad y claridad en mis decisiones, especialmente cuando las circunstancias son muy adversas. Así como creatividad y originalidad en las soluciones a los desafíos que enfrento.

Rebobinemos. Vas camino a la oficina para enfrentar un serio e inesperado problema con tu equipo. Dormiste bien, tomaste tus medicamentos junto con un desayuno saludable y estás disfrutando el café de la mañana. Vas escuchando un podcast que te interesa y te levanta el ánimo durante buena parte del trayecto en la hora pico. Sabes que el espacio para ocuparte de controlar la situación es con tu equipo. Entras a la reunión ecuánime, creativo y optimista.

Así como nos preocupamos por la sostenibilidad de nuestras empresas, es necesario preocuparnos por nuestra sostenibilidad personal. Es tu responsabilidad liderar desde tu mejor versión. Tu equipo y tu empresa no merecen menos que eso.





EL DATO

El estrés ejecutivo puede quitarle años a tu vida. Forbes, artículo escrito por Mark Murphy, 19 de marzo 2021.





CLAVES

Incorpora una estrategia de sostenibilidad personal en tu vida.

Integra un conjunto de prácticas, de diversas fuentes, que se adapten a tu estilo de vida.

Ajusta la estrategia de acuerdo con los resultados.