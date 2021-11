Encontrar y desarrollar el éxito dentro de ti puede facilitarse cuando observas las fortalezas y los hábitos de otras personas exitosas. Los atributos de la gente exitosa no se desarrollan de la noche a la mañana y no pasan por accidente, aunque ellos lo hagan parecer como si fuera algo por lo que no tuvieron que esforzarse.

Según Entrepreneur, la gente exitosa sigue trabajando en sus hábitos de éxito como parte de su rutina diaria para que el éxito se convierta en una forma de vida. Recorramos los siete hábitos y fortalezas más importantes de la gente más exitosa.

1. Tienen una mentalidad de éxito y la pasión de lograr cosas

La gente exitosa tiene una fuerte voluntad de triunfar y de lograr cosas en la vida. Quieren crecer y tienen un deseo bien arraigado de triunfar, mucho más que el resto de las personas. Estas personas hacen algo para lograr cambios positivos y salen de sus zonas de confort. Incluso cuando algo falla, rápidamente pueden detectar las oportunidades que los rodean, y hacer ajustes cuando las cosas no salen bien para moverse en una nueva dirección.

Por otro lado, la gente no exitosa suele sentirse fracasada, levantar sus manos en señal de derrota y renunciar demasiado rápido.

2. Son conscientes de sí mismos y confían

La gente exitosa se enfrenta a los retos con seguridad y confianza en sus habilidades y su conocimiento. Incluso cuando no tienen las habilidades correctas o el conocimiento necesario al inicio, saben avanzar con entusiasmo y se comprometen a pesar de los obstáculos. La gente exitosa tiene un sentido fuerte de sí mismo, algo que les permite hacer compromisos mucho más fuertes. Se sienten cómodos diciendo lo que piensan. La gente exitosa se levanta, dice lo que piensa y disfruta compartiendo sus ideas y opiniones.

La gente poco exitosa e insegura suele no estar dispuesta a abrirse y decir lo que piensa, algo que los retrasa y los hace perder oportunidades.

3. Están enfocados en su visión y orientados hacia los logros

La gente exitosa crea una visión clara para sus objetivos y hace lo que sea necesario para lograrla, sin que nada se interponga en su camino. Una visión fuerte sirve como guía para mantenerlos motivados para lograr sus objetivos. Primero se proponen y conquistan objetivos pequeños que los van acercando hacia puntos mayores para lograr objetivos cada vez más grandes.

La gente poco exitosa suele no ser clara, no enfocarse y no tener un guía, así que suelen perder su tiempo y dinero sin lograr llegar a sus objetivos.

4. Valoran su tiempo de manera inteligente

La gente exitosa es extremadamente productiva. Valoran y usan su tiempo de forma inteligente y no permiten que otros se aprovechen o desperdicien su tiempo. Crean barreras alrededor de su tiempo agregando estructura y sistemas a sus negocios, algo que los clientes y compañeros respetan. Entienden claramente que su tiempo es su activo más valioso.

La gente poco exitosa desperdicia su tiempo haciendo cosas poco productivas que no les permiten hacer un crecimiento efectivo y regalan su tiempo a los demás, generando menos oportunidades de ingresos.

5. Se hacen responsables

La gente exitosa construye negocios sólidos y las bases de una marca que los diferencia de su competencia. Son reconocidos como expertos y autoridades en sus industrias. Se hacen responsables de su negocio y de su marga, lo que les permite aprovechar al máximo su camino hacia el éxito.

Los competidores menos exitosos hacen las cosas igual que el resto del mundo, sin tener un plan de éxito sobre el que construir o haciendo sólo lo necesario para sobrevivir.

6. Piensan diferente que la persona promedio

La gente exitosa piensa diferente. Van un paso más a allá (o incluso varios pasos por delante) y ven oportunidades en todos lados. Piensan fuera de la caja y crean formas innovadoras y creativas de hacer negocios.

La gente poco exitosa sigue a los demás o espera para copiar las ideas de alguien más, así que suelen ir un paso detrás de la competencia.

7. Aman lo que hacen

La gente exitosa no piensa en su trabajo como si fuera trabajo, sino que disfrutan hacer negocios y aman haciendo lo que hacen. Esto les da una sensación de felicidad por estar logrando cosas que satisface su definición de éxito.

La gente poco exitosa percibe el trabajo como un método para sobrevivir y trabajan simplemente para ganad dinero. La mayoría ni siquiera disfruta lo que hace y consideran que su trabajo es simplemente eso, trabajo.