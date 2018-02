LinkedIn: Cinco recomendaciones para tener un perfil atractivo

Si está en busca de mejores ofertas laborales LinkedIn es la red social en la que mejor podrá exponer sus habilidades y conocimientos profesionales, que lo conducirán directo a los head hunters (reclutadores de talento).

Karin Castillo, especialista del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) resalta la importancia de tener una reputación online, en todas las redes sociales.

"Casi todo el tiempo se usa la tecnología y nos exponemos a través de redes sociales ante un mercado gigante, nos hacemos más conocidos y tenemos más presencia", menciona.

En ese sentido, señala que los head hunters se interesan más por aquellos profesionales que se encuentran trabajando. "Es recomendable colocar en tus redes dónde trabajas y qué estás haciendo porque tu experiencia profesional te va abrir las puertas de qué es lo que tú quieres y mereces como profesional", refiere.

En ese sentido, da cinco recomendaciones para hacer su LinkedIn más atractivo.

1. Experiencia laboral

Este punto es importante pues podrás dar a conocer las funciones que has desempeñado en todas las empresas por las que has pasado, y cómo a partir de ellas has ido ganando experiencia.

2. Formación académica

En tu perfil debes de señalar el nombre de las universidades y/o academias en las que te has formado y los cursos y/o especialiazaciones que haya seguido.

3. Pide la validación de tu perfil

LinkedIn te permite validar habilidades de terceros. Por ello, es importante que les pidas a tus contacto o compañeros de trabajo que validen tus conocimientos y habilidades. Eso te dará mayor credibilidad ante los head hunters.

4. Dar “follow”

Castillo recomienda seguir a las empresas a las que admiras o reconoces por el trabajo que realizan. "Las empresas también publican sus ofertas laborales y si tu la sigues y conoces de la organización estarás por delante de los demás competidores al puesto", indica.

5. Crear una comunidad

Además de compartir tus experiencias profesionales, LindekIn te permite compartir información de interés y comentar otras publicaciones. Cuanto más información compartas de algo que conoces podrás posicionarte en esa materia y resultar más atractivo.

Vea la entrevista completa a la funcionaria del MTPE, Karin Castillo, aquí: