Sin embargo, a pesar de todo su éxito, Isabelle se siente insatisfecha, atrapada en un trabajo que ya no la satisface.

Isabelle no está sola. No pasa un día sin que escuchemos hablar de “la Gran Renuncia”, con millones de trabajadores renunciando a sus trabajos cada mes en los Estados Unidos. Mientras tanto, millones más han recurrido al “abandono silencioso”.

¿Qué debe hacer cuando está atrapado en el trabajo equivocado, pero no puede renunciar? Incluso si no puede escapar de su situación de inmediato, existen formas simples de mejorarla. He aquí cuatro maneras en que puede cambiar cómo se siente con respecto a su trabajo y hacer que una situación imperfecta funcione.

Reencuadrar

La mayoría de las personas no se dan cuenta de que se puede lograr un sentido de propósito en casi cualquier trabajo, es solo una cuestión de cómo lo enmarca.

Hay formas de reconfigurar conscientemente su pensamiento, centrándose en por qué está en el trabajo. Por ejemplo, podría replantear su trabajo pensando que está en él por una razón: desarrollar nuevas habilidades que lo ayudarán a dar el siguiente paso.

En lugar de pensar “estoy atascado”, reformule su situación como una oportunidad para construir algo nuevo. Al hacerlo, romperá el ciclo de pensamiento negativo y ello le permitirá avanzar.

Reexaminar

El siguiente paso para lidiar con la insatisfacción laboral es reexaminar su trabajo y desarrollar una comprensión detallada de sus problemas. Puede sentirse infeliz en su trabajo, pero ¿qué es lo que específicamente lo hace infeliz? Y, ¿qué aspectos lo hacen feliz?

Considere nuevamente el ejemplo de Isabelle. Después de más de tres años como directora general de la oficina, pidió retirarse de ese cargo. Dar este paso puede parecer una regresión desastrosa, pero cuando una decisión como esa se basa en una evaluación honesta de lo que lo hace feliz y lo que lo hace sentir miserable, puede impulsarlo hacia un papel genuinamente satisfactorio.

Rediseñar

Después de reformular y reexaminar, es hora de rediseñar el trabajo que realiza para que coincida con sus valores e intereses. Esto es lo que la psicóloga organizacional Amy Wrzesniewski, de la Yale School of Management, llamó “construir el trabajo… el acto de rediseñar el trabajo específico que usted hace, para que coincida con sus fortalezas y valores personales y, por lo tanto, amplifique el sentido de significado que obtienes de su trabajo”.

LEA TAMBIÉN: Cómo irse de un trabajo y dejar la puerta abierta para volver

Reentrenar

El paso final para superar la frustración mientras permanece en su puesto actual es buscar oportunidades para volver a capacitarse. Con volver a capacitarse, me refiero a invertir en su futuro y desarrollar las habilidades que, en última instancia, le permitirán pasar a otro trabajo cuando sea el momento adecuado.

Tenga en cuenta que la investigación muestra que los trabajos ideales no existen, y que la mayoría de los trabajos se pueden convertir en una vocación si usted reformula, reexamina y rediseña. Siga estos pasos para aprovechar al máximo su situación laboral actual mientras planifica su futuro.

(Por Neri Karra Sillaman es consultora de negocios de moda, oradora, autora y profesora de práctica en estrategia en la Universidad de Oxford.)