He aquí cinco formas de prepararse para ser un boomerang exitoso, incluso si ya ha dejado su compañía anterior:

Salga en buenos términos: Esto parece obvio, pero le sorprendería saber cuántas personas hablan mal de la situación que dejaron, sin darse cuenta de que solo se refleja mal en ellos. Mal jefe, malos procesos, mal equipo de liderazgo, todo esto puede cambiar después de que se haya ido. Es mejor irse sin expresar sus fuertes opiniones sobre el desorden interno de la empresa o las personas específicas que no respeta.

Manténgase en contacto: Hay cinco categorías de personas con las que desea mantenerse en contacto después de dejar una empresa: su gerente anterior, sus subordinados directos, líderes multifuncionales, al menos uno o dos colegas y un reclutador o socio comercial de recursos humanos. ¿Por qué? Estas son las personas que pueden recomendarle nuevas oportunidades en la empresa. Mantenerse en contacto significa enviar tarjetas navideñas o tarjetas electrónicas, así como correos electrónicos trimestrales que preguntan cómo le está yendo al destinatario y menciona qué habilidades usted está adquiriendo.

Siga a la empresa: El hecho de que esté familiarizado con la empresa por su tiempo allí no significa que será elegido automáticamente como el adecuado para una nueva oportunidad. Demostrar en una conversación con su red y un posible gerente de contratación que se ha mantenido al tanto del progreso y los éxitos de la empresa podría darle una ventaja para convertirse en un boomerang, porque demuestra que les llevará menos tiempo incorporarlo, a comparación de un candidato sin esa familiaridad.

Adquiera habilidades y capacidades: Mientras esté en su nuevo trabajo, encuentre la manera de mejorar sus habilidades. Demostrar que ha desarrollado nuevas habilidades duras y blandas lo colocará en una mejor posición para mejorar su nivel si regresa a su empresa anterior. Si aún no se ha ido de su empresa y sabe que tal vez quiera regresar algún día, imprima sus revisiones de desempeño antes de irse y observe sus áreas de crecimiento.

Examine por qué se fue y por qué quiere regresar: Profundice para comprender qué lo hizo dejar la empresa y si esas condiciones aún existen. Al comunicarse con personas de su antigua empresa, su mensaje no debe ser sobre cómo su nueva empresa no es la adecuada. Se trata de por qué su empresa anterior es donde permanecerá a largo plazo. Tenga en cuenta que la empresa que dejó no es la empresa a la que regresará. Trate de comprender cómo ha crecido o cambiado la empresa desde que trabajó allí para que pueda perfeccionar su mensaje sobre cómo sus habilidades y capacidades pueden aportar valor al nuevo trabajo y convencer al nuevo gerente de contratación de que usted no se irá de nuevo.

Ya sea que haya dejado a su empleador anterior y quiera regresar o esté a punto de irse y no sepa si querrá regresar en el futuro, considere cómo se va y cómo se mantendrá conectado. Y siempre tenga en cuenta que la vida no es lineal.

(Por Marlo Lyons, entrenadora y estratega profesional certificada, ejecutiva de recursos humanos y autora de “Wanted — A New Career: The Definitive Playbook for Transitioning to a New Career or Finding Your Dream Job”)