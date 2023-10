Si usted es un recién graduado que recién ingresa a la fuerza laboral, ¿cómo puede conseguir un trabajo que pague lo suficiente para sustentarlo y lo posicione para el éxito futuro?

He aquí seis lecciones:

Lección 1: sea flexible en sus objetivos

Algunos estudiantes están enfocados en el puesto de sus sueños en la empresa de sus sueños. Si desea aumentar sus probabilidades, amplíe su búsqueda a empresas más pequeñas y a roles que tal vez no estén en su radar.

Siempre que pueda contribuir y aprender, incluso un primer trabajo que no sea perfecto puede ser la plataforma de lanzamiento para una carrera exitosa.

Considere la posibilidad de encontrar un espacio para trabajar fuera de su apartamento, ya sea en la oficina de su antiguo empleador, su alma mater o la biblioteca local. No vaya allí cuando se le apetezca. Fije un horario y llegue a tiempo, tal como lo haría en un trabajo.

Lección 3: busque oportunidades en paralelo

En lugar de buscar trabajos de forma secuencial, busque varios trabajos en paralelo. Mientras espera recibir noticias de las empresas, amplíe su búsqueda y explore otras opciones.

Lección 4: construya una red informal

Incluso cuando se publican trabajos, establecer relaciones y encontrar defensores en las empresas objetivo aumenta sus posibilidades de ser contratado. He aquí dos sugerencias para construir su red.

Comuníquese con personas que trabajen en sus empresas objetivo o con personas que realizan trabajos que lo inspiran. LinkedIn es un buen lugar para empezar. En su mensaje, busque puntos en común para diferenciarse y bríndeles una razón para decir “sí” a un breve encuentro y saludo.

Un error común que cometen quienes buscan empleo es no hacer un seguimiento de los contactos cuando una oportunidad inicial no se materializa. Incluso si el primer trabajo no funcionó, los candidatos que se mantuvieron en contacto fueron los principales candidatos para otras oportunidades.

Lección 5: cuente su historia de manera efectiva

Cuando esté sentado para una entrevista, es comprensible sentirse estresado.

Desafortunadamente, si no logra manejar esas emociones, puede terminar rindiendo por debajo de lo esperado y tener problemas para contar una historia sobre por qué es un gran candidato para el puesto. A mis alumnos les recomiendo adoptar la investigación sobre la práctica deliberada del psicólogo Anders Ericcson.

Hay cuatro pasos sencillos para la práctica deliberada:

Centrarse en un aspecto del desempeño.

Visualizarse a sí mismo sobresaliendo en ello.

Practicar.

Obtener retroalimentación.

Lección 6: priorice su bienestar físico y mental

Buscar su primer trabajo puede resultar solitario y desalentador. A menudo es una montaña rusa emocional, con altibajos muy drásticos. Anticipe que esto entrará en su búsqueda.

Algo más que puede ayudar son las reuniones periódicas con compañeros que también están en modo de búsqueda de empleo.

Por Dan Richards

