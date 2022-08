Ello, como consecuencia de la publicación de los decretos supremos 001-2022-TR y 014-2022-TR, los cuales modificaron la tercerización laboral y la sindicalización, así como la negociación colectiva y el derecho a huelga, pero que fueron emitidos sin haberse sometido previamente al dialogo social.

El presidente de la Confiep, Óscar Caipo, indicó que el MTPE está “sustrayendo” puntos del anteproyecto del Código de Trabajo que se encuentra en el CNT y publicándolos sin someter las normas al debate correspondiente.

Al respecto, Caipo indicó que la Confiep le ofreció a los sindicatos de trabajadores llevar el “anteproyecto del Código de Trabajo(...) juntos al Congreso”, donde será debatido por los diferentes partidos y será sujeto a un real consenso, como alternativa a que el Ejecutivo siga publicando extractos del mismo de manera irrestricta.

Cuando se le preguntó si existía alguna materia pendiente de publicación en el anteproyecto del Código de Trabajo que el Ejecutivo podría publicar en los siguientes días, Caipo se negó a responder.

El Gobierno

Según explicó Caipo, “cuando nos hemos acercado a los trabajadores, la respuesta del Gobierno ha sido darles beneficios a grupos que les pueden dar apoyo político, en este caso a los sindicatos y otras organizaciones sociales, como los ronderos”.

En ese sentido, señala que “pareciera que hay otra intención, que no es normar las relaciones de las empresas”.

Dialogo

Caipo reiteró que no volverán a formar parte del CNT hasta que el Ejecutivo derogue las normas que, indica, fueron publicadas de manera irregular.

“El Ejecutivo quiere hacer parecer que hay un diálogo, pero no es así y no queremos caer en el juego de que parezca que hay un diálogo cuando realmente no lo hay”, señaló el presidente de la Confiep con relación a un posible retorno a dicha entidad.

Consecuencias ante la OIT

Según explicó Óscar Caipo, presidente de la Confiep, el hecho que el Ministerio de Trabajo esté saltando el procedimiento de acudir al diálogo social para la publicación de normas laborales contraviene tratados que el Perú ha celebrado ante la Organización Mundial de Trabajo (OIT).

Al respecto, señala que ya se le hizo una llamada de atención al país debido a no acudir al CNT y que podría haber mayores repercusiones a futuro.

Luis Vinatea, presidente del Comité Laboral de la Confiep, indica que las acciones de Perú serán sometidas ante un “comité de expertos”, que dará una opinión sobre el país y afectará su reputación a nivel internacional y con sus pares. Sin embargo, no se le expulsaría de la OIT, aclara.

Congreso

Ayer se eligió a la nueva mesa directiva de la Comisión de Trabajo del Congreso. En dicho proceso resultó electa como presidenta la congresista Sigrid Bazán, de Cambio Democrático. Anteriormente, ella presentó proyectos protrabajadores, como el de una mayor protección a los sindicalizados.