Antes era muy inusual que hubiera mujeres en las juntas directivas de corporaciones, pero ha habido un avance real en los últimos años tras campañas concertadas de grandes inversionistas para aumentar la diversidad de género y la legislación estatal que define metas de representatividad.

Ahora, tras las protestas en EE.UU. de la causa Black Lives Matter impulsadas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, la composición racial de las juntas directivas también se está analizando más de cerca.

Mike Magsig , responsable de la búsqueda de presidentes e integrantes de juntas en la firma de contratación de ejecutivos DHR International, dice que recibió unas seis solicitudes en las semanas posteriores a las protestas de parte de juntas que buscaban ayuda para diversificarse.

Barry Lawson Williams , de 76 años, quien recientemente se retiró de la última de las 14 juntas directivas de empresas públicas después de casi 40 años de servicio, dijo que él también ha recibido más solicitudes para ayudar a empresas a encontrar directores de raza negra.

”Me gustaría poder decir que tener una minoría está bien, pero no puedo”, dijo Williams, exdirector principal de PG&E Corp. “El número de directores negros ha disminuido y me enfoqué en un director negro por esa razón”.

Las empresas también están reaccionando ante la presión de una mayor diversidad racial. El mes pasado, Procter & Gamble Co., Bristol-Myers Squibb Co. y Nvidia Corp., contrataron a un director negro cada una.

Se dispone de pocos datos concretos sobre la composición racial de las juntas corporativas estadounidenses. Las empresas públicas no tienen que informar sobre la raza de sus directores y, hasta hace poco, tener a una mujer a menudo era suficiente para apaciguar a quienes presionaban por más variedad.

Pero cerca de una docena de las empresas más grandes por valor de mercado en el índice S&P 500 no tienen miembros negros en la junta, según datos recopilados por Bloomberg News. Es un contraste con la presencia de mujeres directoras. La última junta exclusivamente masculina de una empresa del índice S&P 500 desapareció el año pasado.

Lo crítico es que el número de directores corporativos negros se ha estancado o incluso disminuido. Cerca de 10% de los directores de las 200 compañías más grandes del S&P 500 son de raza negra, según la firma de reclutamiento de ejecutivos Spencer Stuart Inc. La firma dice que el porcentaje de ejecutivos negros que se unen a juntas en 2020 cayó a 11% desde 13% del año anterior.

Entre las empresas más grandes del S&P 500 sin un director negro figuran TJX Cos., Philip Morris International Inc., Qualcomm Inc., Cisco Systems Inc., Adobe Inc., Automatic Data Processing Inc., Broadcom Inc., Fiserv Inc., Intuit Inc. y ServiceNow Inc.

Entre las que confirmaron que carecían de representación negra, nueve citaron esfuerzos para mejorar la diversidad y señalaron avances en otras áreas, incluida la presencia de mujeres y otras minorías raciales en sus juntas directivas. El año pasado, Oracle fue particularmente criticada por un grupo de legisladores estadounidenses por no contar con un director de raza negra.

Si el progreso de las mujeres en juntas directivas sirve de referencia, los avances adicionales podrían exigir una mayor presión externa de parte de activistas, de grandes administradoras de fondos que poseen acciones de las corporaciones más grandes del país y de mandatos o leyes gubernamentales.