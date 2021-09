Perú vive su segundo año de la pandemia del COVID-19 y se encamina hacia un tercero. Así, las consecuencias que se vivirán en cada sector empiezan a aparecer.

Uno de esos sectores es el mercado laboral, debido a que un importante número de estudiantes universitarios y técnicos dejaron de estudiar a raíz de la emergencia sanitaria, y al no concluir los estudios, existe el riesgo que a futuro las empresas no encuentren el profesional adecuado, señala a Gestión.pe la Líder del Programa Becas BCP, Verónica Roca Rey.

Cifras del Ministerio de Educación (Minedu) reportan que cerca de 470,000 estudiantes dejaron de estudiar en el 2020, de los cuales 300,000 eran universitarios y 170,000, de carreras técnicas.

“De los que salen (del sistema educativo), hay un porcentaje que sí encuentra la manera de regresar porque esto se basa en un factor económico. Lo que se espera es que las economías familias se vayan recuperando post pandemia y en esa medida esos chicos van a regresar a estudiar, pero vamos a tener que monitorear cómo va el tema de empleabilidad para los jóvenes”, dijo.

En este sentido, un estudio del Ministerio de la Producción (Produce) ya alertaba dificultades para encontrar personal por parte de las empresas: el 58.4% de las empresas formales señaló que tienen problemas en conseguir y contratar personal calificado, mientras que un 55.9% dijo que no encuentra técnicos especializados.

“[¿Estas cifras aumentarán?] Eso es un efecto que lo vamos a tener un poco más adelante en la medida que tengamos más población que no ha estudiado, que no ha se preparado, que no tiene las habilidades tanto técnicas como blandas para encajar con el perfil que las empresas buscan”, sostuvo.

Consideró que en la medida que menos jóvenes estudien y se preparen, más será la brecha en la búsqueda de talento por parte de las compañías.

“Y estas serán cifras que se irán evidenciándose en el tiempo. Se supone que estos jóvenes culminaban sus estudios y terminaban en el mercado laboral, pero ahora lamentablemente no ha pasado”, agregó.

Factor ‘Nini’

Otro punto a considerar es el número de jóvenes Nini (ni estudia, ni trabaja), señala Roca Rey.

Y es que según dijo, antes de la pandemia ya se tenía una población de 1.3 millones de jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, por lo que se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué pasará dentro de cuatro años cuando esa cifra siga creciendo y las empresas no encuentren los perfiles que buscan?

Proyecciones del estudio Vinatega & Toyama estiman que la población Nini se habría elevado a 2 millones para el año 2020.

De igual manera, dijo que antes de la pandemia, se reportaba que solo un 30% de adultos podía acceder a una educación superior, mientras que el 70% restante aspiraba a tener acceso a ella. Así, se estima que ese porcentaje ahora sea mayor debido al impacto económico de las familias.

“Ese 30% ha empeorado porque el mayor reto de acceso a la educación es financiero, es decir, si hace un par de año se tenía una situación de que solo el 30% podía costear sus estudios, sospechamos que eso va a aumentar”, dijo.

A fin de impulsar a que más jóvenes realicen estudios universitarios o técnicos, se abrió la convocatoria del programa Becas BCP, la cual busca facilitar el acceso a una educación superior de calidad a jóvenes de escasos recursos económicos.

Las becas cubren el 100% y están enfocadas en estudios de educación superior que incluyen carreras universitarias y técnicas. Para mayor información, los interesados pueden ingresar a www.becasbcp.com.