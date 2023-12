Un tema generacional y de tendencia

Gestión conversó con Felipe Cuadra, CXO y co founder en Rankmi, para conocer qué tan presente estaban estos comportamientos en las empresas en Latinoamérica. Al respecto dijo que “no en todas las organizaciones se respetan las condiciones de trabajo y una de las cosas fundamentales es el respeto al tiempo, los horarios y los periodos de descanso”.

En junio del 2023, se publicó la “Encuesta de Gen Z y Millennials” de Deloitte que demuestra que “casi la mitad de la Generación Z (46 %) y cuatro de cada 10 Millennials (39 %) se sienten estresados todo o la mayor parte del tiempo. El mal equilibrio entre el trabajo y la vida personal y las pesadas cargas de trabajo contribuyen a sus niveles de estrés”.

Los encuestados señalan tener dificultades para desconectarse del trabajo, con un 23 % de la Generación Z y un 30 % de los Millennials que responden a los correos electrónicos del trabajo fuera del horario laboral normal, al menos cinco días a la semana.

Loas reuniones obligatorias fuera del horario laboral están sancionadas por Sunafil. Foto: Freepick

Augusto Ayesta, CEO & Fundador de la agencia de comunicación Trend.pe, considera que estas prácticas son un tema de cultura en Latinoamérica, pero que, a largo plazo, afecta el bienestar de los colaboradores.

“En Europa, la mayoría de restaurantes que brindan almuerzo van de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Si uno va a las 3:00 p.m., ya no te sirven. Esto es porque se necesitaría otro personal con otro horario y sale mucho más caro. En Latinoamérica hay esa cultura de la disponibilidad constante al 100% disponible, pero algunas empresas no asignan los recursos necesarios para estarlo, no ponen dos personas en un equipo, sino a una persona”, relató.

Por si parte, Felipe Cuadra consideró que los profesionales jóvenes no les molesta trabajar más horas, pero ya existe una tendencia de personas que valoran más su tiempo libre.

LEA TAMBIÉN: Promulgan ley que restringe uso del reporte de deudas de postulantes a un empleo

Soluciones a la intrusión en el tiempo libre

El CXO de Rankmi menciona que es necesario aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar el mal ambiente laboral que estas pueden generar.

Horario abierto: Se deben establecer parámetros y algo muy importante es tener una política de calendarios abiertos para todos en la organización puedan ver si están disponibles o no. Eso permite tener una base de respeto y que se pueda coordinar más rápido con los demás.

Reglas Claras: Las empresas deben establecer límites con los trabajadores con respecto a los descansos y los horarios de ocupación.

Por su parte, Augusto Ayesta también menciona otra solución con base en la comunicación porque hay sectores en donde los horarios pueden variar, ya sea por conferencias, eventos corporativos, presentaciones, etc; como lo son en el marketing, publicidad y periodismo.

Confianza: Lo ideal es que los trabajadores tengan la confianza con su empleador para comunicarse asertivamente. Hay cargos en los que sí se requiere que el personal realice horas extras, pero se debe conversar previamente y debe ser remunerado previo acuerdo con el colaborador.

Se recomienda tratar estos temas en las organizaciones, ya que, según ambos expertos, estas prácticas pueden convertirse en un potencial motivo de renuncia o agotamiento en la salud. Es importante verlo desde el punto de vista cultural y reconocer que al aplicar las soluciones, se pueden tener trabajadores más competitivos.

Tener trabajadores que estén felices de forma íntegra, tendrá un impacto muy positivo y cuantificable en los resultados de la compañía.

Desde el ámbito legal

Augusto Ayesta indicó que “sin importar si es una Pyme o una gran empresa, es crucial reconocer la importancia de mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Las reuniones fuera del horario laboral deben ser la excepción y no la norma”, un pensamiento que también es considerado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

En el Decreto Supremo N° 019-2006-TR, en el artículo 25, se califica como una infracción muy grave si se realizan reuniones o capacitaciones fuera del horario laboral, y se multará a la empresa dependiendo de su tamaño y cantidad de trabajadores afectados.

Antonella Puntriano, CEO y abogada en Legal Ventures, refiere que los descansos no son parte de las jornadas laborales y que las empresas no pueden programar reuniones ni capacitaciones fuera del horario y obligar a los trabajadores a que estén presentes. Se puede solo si es voluntario.

“Sunafil es la entidad responsable de recibir estas quejas por parte de los trabajadores. Si el trabajador desea presentar una acción contra la empresa, debe adjuntar la convocatoria, la programación y demostrar que se está realizando fuera de la jornada, pero también, debe demostrar que lo están obligando a asistir”.