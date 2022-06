¿Obstruye el trabajo, genera discordia, le gusta indisponerte o boicotearte? Estas son algunas señales de que estás trabajando con una persona pasivo-agresiva, esas que prefieren mantener en silencio, pero apuñalarte por la espalda. Son peligrosas. ¿Sabes cómo lidiar con una así en el trabajo?

Ser una persona pasivo-agresiva no es un trastorno mental, pero si un problema de conducta. Se trata de un patrón que consiste en expresar sentimientos negativos de forma indirecta en lugar de abordarlos abiertamente. “Hay una desconexión entre lo que la persona que presenta la conducta pasivo-agresiva dice y lo que hace”, explica Mayo Clinic.

Un ejemplo de este tipo de persona, es que podría parecer aceptar, quizás incluso con entusiasmo, el pedido de otra persona, pero en lugar de hacer lo que se le pidió, podría expresar ira o resentimiento al no cumplir con el pedido o con un plazo. ¿Quieres saber más? Aquí te contamos cuáles son las señales y cómo tratar a un pasivo-agresivo.

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS O SEÑALES DE UNA PERSONA CON CONDUCTA PASIVO-AGREVISA?

A continuación, unos signos específicos de la conducta pasivo-agresiva que menciona Mayo Clinic:

Resentimiento y oposición frente a las exigencias de otros, sobre todo a las exigencias de personas en posiciones de autoridad.

Resistencia a la cooperación, procrastinación y errores intencionales en respuesta a las exigencias de otros.

Actitud cínica, sombría u hostil.

Quejas frecuentes sobre sentirse subestimado o engañado.

“Discute exageradamente las órdenes, critica las figuras de autoridad”.

El cinicsmo es una de las manifestaciones más pasivo-agresivas (Foto: Istock)

¿CÓMO TRATAR A UNA PERSONA PASIVO-AGREVISA EN EL TRABAJO?

De acuerdo con el libro “Cómo tratar con personalidades difíciles” de Christophe André y François Lelord, esto debes tomar en consideración:

1. “Sé amable”

Teniendo en cuenta de que se trata de personas muy sensibles, a todo lo que pudiera parecer una falta de consideración, “pedirles algo de forma abrupta o con aspecto distante inmediatamente despertará su enemistad”. La amabilidad no garantizará un resultado óptimo, pero puede dar mejores resultados que pedir sin mucho por favor y gracias.

2. “Pídele su opinión”

Debido a que se trata de personas que les gusta criticas a las espaldas, pedirles su opinión, le dará menos motivos para estar “contra todo”.

3. “Ayúdale a expresarse directamente”

“El comportamiento pasivo-agresivo es una forma indirecta de expresar la agresividad. La persona que actúa así tiene la impresión de correr menos riesgos que si manifiesta abiertamente su desacuerdo (y es posible que tenga razón). Pero en muchos casos, invitarla a que exprese directamente su disensión permite discutirla y resolver (en parte) el conflicto subyacente”, indican los autores del libro “Cómo tratar con personalidades difíciles”.

4. “Recuérdale las reglas del juego”

Si la persona depende de tu autoridad y, de manera constante, la está retando, en un momento determinado deberás, siguiendo los consejos anteriores a este, con el máximo cuidado, recordarle cuál es su relación y sus obligaciones.

5. “Qué no hacer”

Los expertos desaconsejan simular que no te has dado cuenta de nada, porque eso solo conseguirá que exageren aún más su actitud. Y es que este tipo de personalidad, solo quiere perjudicarte, pero no quieren dar la cara.