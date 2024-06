Para conocer más sobre esta especialización, Gestión conversó con Alan Roif, director regional y gerente general de Re/Max Perú, quien explicó cómo es la formación de un agente inmobiliario.

Requisitos para ser un agente inmobiliario

Debido a la flexibilidad que ofrece la carrera, los agentes inmobiliarios pueden manejar sus propios horarios y hacer un balance su vida personal y profesional.

El aspirante debe completar un curso de especialización para agente inmobiliario: “Es obligatorio aprobarlo en una institución educativa autorizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Este curso proporcionará los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse en la profesión”, detalla Roif.

Posterior a ello, debe solicitar la inscripción y obtener un código de agente inmobiliario. “Debe presentar una serie de documentos, incluyendo el certificado de estudios del curso de especialización, el certificado de antecedentes penales, dos fotos tamaño pasaporte y una copia simple del DNI o RUC. Finalmente, se le asignará un código que le permitirá realizar cualquier actividad relacionada con la intermediación inmobiliaria”.

A su turno, Karyna Arce, gerente general de Eskala Inmobiliaria, señala que obtener el código “toma de tres a cuatro meses de cursos a tiempo parcial”.

En los últimos años, se ha observado que muchos egresados de universidades destacadas han optado por esta carrera debido a su salario atractivo y la posibilidad de integrarse en franquicias inmobiliarias o iniciar como independiente, explica Arce.

Agentes inmobiliarios y los retos para este 2024. Foto: gob.pe

Las comisiones de los agentes inmobiliarios

Es importante tener en cuenta que las comisiones varían considerablemente, según el tipo de proyecto. Frente a ello, Karyna Arce resalta que ello dependerá de la “velocidad de los resultados con las herramientas y estrategias que utilice el agente inmobiliario”.

Por la venta de un departamento de US$ 300,000, las comisiones pueden llegar a los US$ 15,000. En el caso de los lotes, si el precio de venta es de US$ 20,000, el profesional podría generar una comisión de aproximadamente US$ 1,200.

Según un estudio de Valia, empresa de agentes inmobiliarios, la comisión mensual promedio que perciben los agentes inmobiliarios pasó de S/ 3,522 en el 2020, a S/ 4,843 en el 2023. En cuanto a los ingresos anuales, el ticket subió de S/ 42,264 a S/ 58,116.

Karyna Arce precisa que esta variación depende de “la experiencia, habilidades de negociación, inversión, red de contactos, uso de herramientas digitales y especialización en su segmento”.

La mayoría de agentes inmobiliarios trabajan de manera independiente o son parte de una franquicia, por lo que no suelen recibir un salario fijo. Sin embargo, en las franquicias, pueden pagar una tarifa por obtener beneficios como capacitaciones, marketing y asesoramiento a la marca que representan.

Retos para los corredores en este 2024

Así como hay avances positivos en el sector, también se presentan desafíos. En el 2020, se inscribieron 12,110 agentes inmobiliarios al MVCS, mientras que al cierre del 2023, la cifra llegó a los 23,600; representando un incremento de casi el 95%.

Frente a este panorama, Alan Roif destaca cinco retos para que los agentes inmobiliarios puedan distinguirse entre los demás:

Mayor competencia: el mercado inmobiliario peruano se ha vuelto más competitivo en los últimos años, con un mayor número de agentes inmobiliarios ingresando a la profesión. Esto significa que cada uno debe diferenciarse y ofrecer un servicio superior para atraer y retener clientes. Adaptación a las nuevas tecnologías: la industria inmobiliaria está adoptando rápidamente nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la realidad virtual y la big data. Los agentes inmobiliarios necesitan adaptarse rápidamente para seguir siendo competitivos y ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Cambios en las preferencias del consumidor: las preferencias de los consumidores, en cuanto a la vivienda, están cambiando. Hay una mayor demanda de propiedades sostenibles, ubicadas en zonas céntricas y con amenidades. Los agentes inmobiliarios necesitan estar al día con estas tendencias para poder asesorar adecuadamente. Regulación del sector: el gobierno peruano está evaluando nuevas regulaciones para el sector inmobiliario, lo que podría afectar la forma de trabajo de los agentes inmobiliarios. Es importante mantenerse informados sobre los cambios y adaptarse a las nuevas regulaciones. Impacto económico: la incertidumbre económica global podría afectar el mercado inmobiliario peruano, ya que podría llevar a una disminución de la demanda de propiedades y a una mayor presión sobre los precios. Los agentes inmobiliarios necesitan estar preparados para manejar estos desafíos y mantener su negocio rentable.

Importancia de la IA en el sector inmobiliario

El sector inmobiliario también supo cómo adaptarse a la llegada de la inteligencia artificial. Alan Roif señala que esta tecnología se utiliza para “automatizar muchas tareas, como la búsqueda de propiedades, la calificación de clientes potenciales y la programación de citas”.

Con ello, los agentes inmobiliarios pueden tener más tiempo para centrarse en tareas estratégicas como, “la construcción de relaciones y experiencia con los clientes y el cierre de tratos”.

Por su parte, Karyna Arce señala que esta herramienta también se puede utilizar en el marketing inmobiliario, es decir, “para mejorar la calidad de las fotos, crear contenido y describir propiedades de manera más efectiva”.

Sin embargo, esta opción no es la única. Arce explica que desde hace tres años, aproximadamente, su empresa realiza publicidad a través de medios digitales por la eficiencia y la oportunidad que les brinda de encontrar a un comprador ideal de manera más rápida.

“Años anteriores, se dependía del periódico, portales inmobiliarios y los carteles para vender o alquilar propiedades, hoy en día se utilizan algunos de estos, sumado al buen uso del marketing digital y sistemas CRM para ofrecer una atención inmediata y continua. Las fotos y los videos de alta calidad, el uso del drone, recorridos virtuales, home staging y el uso de inteligencia artificial están revolucionando el sector”, indica.

Ante los beneficios que se pueden obtener, Alan Roif reitera la importancia de aprender a utilizar estas herramientas tecnológicas, ya que los agentes inmobiliarios conocedores pueden estar mejor posicionados e incrementar su éxito en el mercado competitivo actual.

Agentes inmobiliarios deben realizar sus actividades de la mano con la tecnología. Foto: gob.pe

