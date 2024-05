En el Perú, hay alrededor de 406,000 trabajadores del hogar; del total, el 97% son mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además de la informalidad, 9 de cada 10 carecen de contrato; algunas se enfrentan a condiciones laborales precarias, así como a la falta de protección social.

La ausencia de supervisión y fiscalización en este sector deja a las trabajadoras del hogar vulnerables a casos de abuso por parte de empleadores o miembros de la familia. Hace unos días, en Piura, una joven trabajadora del hogar intentó saltar desde el tercer piso de la vivienda donde laboraba para escapar de un intento de violación sexual por parte del hijo de su jefe. Este incidente es solo un ejemplo de las situaciones que enfrentan.

En diálogo con Gestión, la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (Sintrahogarp), María de los Ángeles Ochoa, comentó que brindan asesoría a quienes acuden a la federación.

“Por cada 10 trabajadoras que han llegado a la federación, 7 han manifestado haber sido acosadas por sus empleadores. Nosotras les brindamos acogida, las escuchamos y las asesoramos”, indicó.

No hay datos oficiales

La representante del Sintrahogarp señaló que no hay cifras oficiales de denuncias de trabajadoras del hogar por casos de violencia sexual por diferentes factores, por temor a perder su empleo, vergüenza, falta de información a dónde acudir, entre otros.

En esta situación, se añade una considerable cantidad de menores de edad que son desplazadas a trabajar en otras ciudades con la esperanza de recibir educación.

La jefa del proyecto VALORA de CARE Perú, Mariela Belleza, indicó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) no ha recibido denuncias ni se han abierto investigaciones por acoso sexual en trabajadoras del hogar durante el 2023. “Esto es un llamado de atención: quizá las víctimas no tienen acceso para hacer las denuncias, no sepan dónde hacerlo, o por miedo a ser estigmatizadas”, mencionó.

En esa línea, resaltó que además del desconocimiento del procedimiento a seguir hay funcionarios públicos que no están capacitados para recibir este tipo de denuncias.

Falta de difusión

Si bien en el Perú la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual establece los lineamientos a seguir para denunciar casos de acoso en los centros de trabajo, el proceso de investigación y posterior sanción; en las trabajadoras del hogar el escenario es diferente debido a la naturaleza de la labor.

En las viviendas, no existe un departamento de recursos humanos, lo que limita las opciones para las víctimas de este tipo de violencia que deseen presentar una denuncia sin arriesgar su empleo. La representante de CARE Perú destacó que, en la práctica, las mujeres afectadas por la violencia suelen acudir al Ministerio de la Mujer (MIMP) para presentar denuncias, pero estas no prosperan debido a que se trata de un problema relacionado con el ámbito laboral.

Las trabajadoras tienen derecho al descanso semanal, vacaciones, gratificación en julio y diciembre, CTS, pago adicional por trabajar feriados, afiliación a EsSalud y sistema pensionario.

En el 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) lanzó una guía destinada a prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral de las personas que trabajan en hogares. No obstante, esta guía no ha sido suficientemente difundida y carece de medios más accesibles para que las víctimas puedan hacer uso de ella.

El manual establece que las víctimas de hostigamiento sexual laboral pueden presentar sus denuncias ante Sunafil, tanto de forma virtual como presencial, recibiendo apoyo psicológico y legal. Asimismo, tienen la opción de recurrir al sistema judicial. Dentro de las opciones legales contempladas en la guía se incluye la posibilidad de finalizar el contrato laboral y solicitar una indemnización por despido arbitrario.

Se debe considerar que estos procesos suelen prolongarse durante varias semanas, dejando a las víctimas de acoso sexual en una situación de incertidumbre. Por un lado, continúan trabajando, exponiéndose a su agresor, mientras que, por otro lado, dejar de trabajar afecta su estabilidad económica. Esta difícil situación subraya la necesidad de medidas urgentes para garantizar la protección y el acompañamiento durante este proceso.

Condiciones laborales

Las personas que realizan labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niñas y demás propias de la conservación de una casa o habitación son consideradas trabajadoras del hogar, ya sea bajo la modalidad con residencia o sin residencia en el hogar.

Las trabajadoras tienen derecho al descanso semanal, vacaciones, gratificación en julio y diciembre, Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), pago adicional por trabajar feriados, afiliación a EsSalud y sistema pensionario. Además, los contratos laborales deben ser registrados por los empleadores en la plataforma web de Registro del Trabajo del Hogar en cumplimiento de la Ley N ° 31047, Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar.

Cabe resaltar, que, en 2022, Perú ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual es el primer tratado internacional que trata sobre la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Este convenio afirma el derecho de todas las personas a un entorno laboral libre de violencia y acoso.

Desde el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú solicitan una mesa conjunta con representantes del MIMP y MTPE con el objetivo de alcanzar un consenso sobre el protocolo de atención destinado a las trabajadoras del hogar que son víctimas de violencia sexual. El objetivo es garantizar que la atención brindada sea óptima y que exista un acompañamiento integral a lo largo de todo el proceso, asegurando así la protección de sus derechos laborales.

“Lo que queremos es justicia, queremos trabajar. Nosotras cuidamos, pero ¿a nosotras quién nos cuida?”, finalizó la secretaria general del Sintrahogarp.

SOBRE EL AUTOR Jossie Pérez Saldaña Periodista. Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en prensa digital y TV.