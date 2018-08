El 70% de gerentes teme ser despedido ante aumento del número de ceses

El panorama laboral continúa sombrío para los puestos gerenciales debido a que en los últimos seis meses siguió repuntando el número de gerentes despedidos. El problema ya se venía observando - como lo reportó Gestión.pe - desde febrero.

Esta situación genera que el 70% de estos profesionales tema ser cesado en los próximos meses y apenas 5% espera un aumento salarial para este año , de acuerdo a la última encuesta realizada por la firma Ronald Carreer Services Group.

“A inicios de año era optimista de que el incremento del número de gerentes despedidos, registrados en los últimos meses del 2017 y en los primeros meses del 2018, iba a revertirse, pero no ha sido así ya que al primer semestre del año, el cese de gerentes continúo”, explicó a Gestión.pe el gerente general de la empresa, Ernesto Rubio.

Para entender mejor este escenario, precisó que entre los meses enero y junio creció el número de gerentes que participan en programas de outplacement (recolocación laboral) en 30% en relación a similar periodo del año anterior .

¿Qué factor genera este resultado? La principal razón es el ruido político de los últimos meses que ha desalentado a los inversionistas . “Las ventas de todos los sectores se han visto mermadas por el ruido político, en la que el Congreso también tiene una participación negativa. Por tal razón es que la mano de obra se ha restringido, ocasionando despidos”, indicó Rubio.

Agregó que el número de ceses de cargos gerenciales se ha observado en todos los sectores productivos. “Las empresas, independientemente del sector, tienen que vender sus productos - a excepción del minero - por lo que todas se han visto afectadas por las bajas ventas”, refirió.

En esa línea, explicó que el impacto de los salarios y beneficios laborales dentro de los estados financieros de las empresas es muy fuerte, por lo que si una empresa no vendió lo suficiente o bajaron sus ventas, lo que le queda "como salida" para poder sobrevivir es reducir los gastos generales, que implica reducción de personal.

¿Continuará esta tendencia en lo que resta del año? El especialista consideró que es probable que los despedidos prosigan. “Lamentablemente los resultados negativos de una empresa pasan factura a los gerentes que no llegaron a sus metas de ventas”.

Es así que el 70% de los ejecutivos temen ser despedidos; 17% tiene miedo de no ser ascendido a un nuevo puesto; 11% a no recibir sus beneficios, ni compensaciones laborales y 2% que no tengan aumento de sueldo, según la última encuesta de Ronald Carreer Services Group.

Asimismo, anota que ante una desvinculación el 41% de los ejecutivos se reinsertaría al mercado laboral a través de sus redes de contacto; y el 30% buscaría un nuevo empleo en los portales de Internet que ofrecen puestos de trabajo.

Otro resultado revelador es que apenas el 5% de los gerentes desean un incremento salarial para este año . “Ello porque (los ejecutivos) se han resignado a que los sueldos bajen, debido a la sobreoferta de talento”, puntualizó.