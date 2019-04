Seis cosas que debe hacer para mantener su enfoque y aumentar su productividad

Muchas veces las personas se rinden ante las horas de trabajo que tiene y el poco tiempo que le queda para culminar los pendientes. Otras, por el contrario, hacen malabares con el trabajo mientras intentan maximizar su día sin afectar su salud en el proceso.

Si usted se siente identificada con estas personas, recuerde: ser más productivo no significa trabajar más o más; significa trabajar de manera más inteligente.

En ese sentido, Inc. la revista especializada en empresas, compartió seis formas que le ayudarán a ser más productiva de la manera más inteligente.

CORTAR LAS DISTRACCIONES

Las distracciones son el mayor enemigo de la productividad. Para aprovechar al máximo su día, elimine lo que le impida concentrarse y ser productivo. Tenga en cuenta su entorno de trabajo y si este le genera un problema. Intente buscar un espacio que no lo distraiga. La clave es descubrir qué distracciones están afectando su productividad y luego hacer algo al respecto.



TENER BUENOS LÍMITES

Enfoque toda su energía en las cosas más importantes que tenga como pendientes. El multimillonario estadounidense Warren Buffett dijo una vez: "La diferencia entre personas exitosas y personas realmente exitosas es que las personas realmente exitosas dicen no a casi todo".

SIMPLIFIQUE

Las personas productivas son maestras en simplificar las cosas a lo que más importa. Tienen un horario simple. Viven de acuerdo a sus valores y propósitos. No tienen ningún problema en decir no a las personas o cosas que no les sirven.



PRACTIQUE LA "TÉCNICA POMODORO"

Este es un truco clásico de administración del tiempo, si lo hace de manera correcta podrá hacer las cosas en intervalos cortos de trabajo. ¿Cómo es? Primero, decida las tareas que desea terminar de su lista de pendientes. A continuación, establezca un temporizador en 25 minutos y elimine esos elementos hasta que se acabe ese tiempo. Después de terminar, tome un descanso de cinco minutos y repita el ciclo cuatro veces. Después del cuarto ciclo, tome un descanso de 15 a 30 minutos y comience de nuevo. La clave es concentrarse en dicho tiempo, ya que le ayuda a no distraerse.

TOME MÁS DESCANSOS

Esto parece contrario a ser más productivo al principio, pero según algunas investigaciones, muestran que "los entrenamientos diurnos, las siestas cortas por la tarde, las horas de sueño más largas, más tiempo fuera de la oficina y las vacaciones más largas y frecuentes" aumentan la productividad y desempeño laboral. La verdad es que los humanos no están programados para concentrarse durante más de tres horas a la vez. Cualquier cosa más allá de eso, sin un descanso, comenzará a experimentar los efectos negativos de la fatiga de la decisión, la falta de concentración e incluso la visión deficiente.



PROGRAME SU LISTA DE TAREAS PENDIENTES

Este truco de productividad lo ayuda a ser más realista sobre lo que quiere hacer. Cal Newport, autor del libro “Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World” (Deep Work: Reglas para un éxito enfocado en un mundo distraído, en español), dice: “La programación lo obliga a enfrentar la realidad de cuánto tiempo realmente tiene y cuánto tiempo tomarán las cosas. Ahora que mira todo el panorama, puede obtener algo productivo de cada hora libre que tenga en su día de trabajo”.