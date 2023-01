Como habíamos indicado (ver nota) empresas internacionales ya compran a nuestros países vecinos para atender la demanda internacional de alimentos.

“La reducción de compras a Perú no es porque Colombia, Chile o Ecuador nos estén ganando en términos de cailidad. La calidad peruana es ultra premium; es muy apreciada y competimos en los mejores mercados. Pero, ahora tenemos productos ultra premium afectados por las protestas, porque provienen de las regiones del sur donde hay conflictos”, señaló.

En esa línea, mencionó que entre los productos ultra premium que vienen siendo reemplazados están el el café Tunki del Cusco, una varidad de café orgánico 100% ecológico, que se caracteriza por su sabor; y los granos andinos, superfood, de Puno.

Como se recuerda, en el 2021, Perú fue el principal productor y exportador mundial de quinua, seguido de Bolivia. En el año 2022, según FreshFruit, se exportaron 48,000 toneladas del grano de oro, incluyendo todas sus variedades por un valor cercano a los US$ 94 millones.

El ranking de los países que más demandan quinua están: Estados Unidos, que concentra un 34% de los envíos totales; y en segundo lugar se encuentra Canadá, que concentra el 10%.

“Obviamente hay otros países que compiten con nosotros por productos ultra premium. Se trata de productos perecibles y la cadena no aguanta cambios de tiempo. Por ejemplo, la semana pasada se perdió uva, porque el transporte de esa fruta no tiene cadena de frío que se requiere para llegar a avión o barco y esta se ha afectado. Si esos otros no tienen los problemas logísticos, debido a protestas, evidentemente los compradores van a mirar a esos mercados; porque su gente no va a dejar de tomar café o comer frutas. Si no hay de Perú, compran de Colombia, de Chile, etc”, lamentó.

Impacto en la reputación de marca

Posada explicó que el más afectado con las protestas es el país en su conjunto porque se daña el nombre (marca) del Perú.

“Cuando uno ve que el país está convulsionado, la toma de decisiones es compleja. Ningún comprador o una cadena norteamericana que venda productos buenos va a querer arriesgarse en estas condiciones actuales a continuar llevando alimentos del Perú porque puede afectar su propia imagen”, advirtió.

Si por ejemplo, añadió, eres una empresa del extranjero que vende productos determinados, para cuando llega la campaña esperas tener A, B y C, y si no los tienes te afecta como vendedor extranjero.

”Nosotros somos parte y lo que la gente tiene que entender es que Perú es un jugador estratégico en las cadenas globales de valor. Nosotros vendemos, pero a la vez el comprador las revende y por lo tanto, ese producto de calidad de ese vendedor, es parte de su imagen. Si nosotros no llegamos a esos mercados estamos afectando nuestra capacidad de colocación”, indicó.

Finalmente, el director ejecutivo del Idexcam estimó que producto de las protestas, las siete regiones del sur, pierden 760 millones de dólares diarios en rubro de bienes, servicios, turismo, manufactura, pesca y administración pública.

Otras barreras del sector

En línea con Posada, Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), resaltó que el país ha perdido espacio frente a países como Chile, Colombia, Argentina y Sudáfrica. “No hemos podido sacar del país los productos por los bloqueos de las carreteras. Entonces, este año va a ser muy difícil para el sector”.

Según el gremio, a esto se suman los sobrecostos por factores externos, pero también internos.

“La norma de tercerización que hizo el gobierno anterior (Pedro Castillo) y que no les ha dado la gana de derogar ha afectado muchísimo la productividad de las empresas, y por otro lado, hemos perdido espacios de mercado por las paralizaciones que han habido desde el año pasado”, precisó.