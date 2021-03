Hace casi un año empezó la primera cuarentena impuesta en el país para frenar el avance del coronavirus. A raíz de esta situación, los negocios offline se vieron en la necesidad de migrar rápidamente hacia los canales digitales. Sin embargo, algunas empresas podrían haber obtenido ganancias menores a las esperadas.

Ante una situación como esta o si se desea iniciar recién en el mundo del e-commerce, conviene conocer cuáles son los principales errores que podrían estar causando un bajo nivel de ganancias de un negocio que ha cumplido su primer año de vida.

Yuriko Huayana, country manager de VTEX para Perú, dijo a gestion.pe que una de las mayores causas de la baja rentabilidad de un e-commerce en dicho plazo, es una inversión muy alta en tecnología para el desarrollo de su sitio web. Es así que consideró poco conveniente optar por un desarrollo propio que va a requerir de un equipo tecnológico para su habilitación y funcionamiento.

“Si un negocio no llega a ser rentable, esto se da en un 50% de los casos porque se ha destinado una inversión muy alta en una tecnología para un desarrollo propio, que a la larga termina siendo muy costosa porque no tiene funcionalidades que rentabilicen la tecnología o el e-commerce como tal”, indicó.

En cambio, consideró que es más recomendable recurrir al software as a services, que consiste en adquirir un sitio propio “como un enlatado con lo que mejor funciona en el mercado global”, porque de ese modo la inversión es menor. Este tipo de servicio cuenta con integraciones de pasarelas de pago, marketplaces y operadores logísticos. ”Entonces, te agiliza el tiempo que va a tomarte rentabilizar, porque el costo de inversión no es alto al inicio. Eso es algo clave”, agregó.

Sin embargo, Yuriko Huayana también señaló que la mayoría de los negocios que han apostado únicamente por un marketplace no han obtenido los rendimientos esperados, puesto que esto implica el pago de una comisión de al menos 17% y no siempre permite a la empresa vender en todo su potencial. Desde su punto de vista, cuando recién se empieza la mejor alternativa es recurrir a un marketplace pero a la par también a un sitio propio obtenido por software as a services.

Además, sostuvo que otro error es descuidar los precios, pues deben ser atractivos para que el público se anime no solo por la primera compra, que suele obedecer a descuentos o promociones, y por ende resulta poco lucrativa. El objetivo debe ser lograr que se vuelva un consumidor constante gracias a su preferencia por el producto o por el canal de compra.

El aspecto del precio resulta especialmente importante para los clientes, sobre todo en esta etapa en la que el mercado digital está en penetración. “Entonces, tenemos que dar descuentos y también apostar por hacer atractiva la segunda compra”, añadió Huayana.

