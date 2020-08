Cerca de 13 personas perecieron la noche del sábado en la discoteca Thomas Restobar que operaba impunemente, pese a la prohibición gubernamental, en el distrito de Los Olivos tras una operación policial. A esta tragedia de suma que del total de detenidos (23) por los menos 15 dieron positivo a las pruebas rápidas para detecta el coronavirus, situación que empeorará en los próximos días el número de casos detectados y la precaria situación en la que ya se encuentra el sistema de salud.

En diálogo con los medios de comunicación, el alcalde de esta comuna, Felipe Castillo -que ya lleva más de 20 años en el sillón municipal- aseguró que el equipo de Fiscalización y serenazgo de dicha municipalidad se encuentra disminuido para el cumplimiento de sus funciones a consecuencia del coronavirus (COVID-19).

Ante ello, ¿cuánto ha gastado la autoridad edil en acciones de fiscalización?

De acuerdo a consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene una ejecución del presupuesto de 47% en seguridad ciudadana y vecinal, de un presupuesto que tiene S/ 6.6 millones.

Dicho presupuesto, cabe precisar, ha sido reducido en S/ 11,699 este año.

En el caso de ampliación de servicio de serenazgo el presupuesto se ha visto reducido de S/ 1.29 millones a S/ 13,327 este año, entre el presupuesto inicial y el presupuesto modificado. No obstante, tiene una ejecución de cero por ciento .

En su defecto se aumentó el servicio de mejoramiento de seguridad ciudadana, como un proyecto adicional, que no tenía presupuesto por una asignación de S/ 1.3 millones, la que a la fecha se ha ejecutado apenas 0.8%.

En el caso de patrullaje de serenazgo para el recorrido del distrito, la Municipalidad de Los Olivos hizo un ajuste de S/5.3 millones a S/ 3.8 millones. Aquí registra una ejecución de 62%.

Julio Castigglioni, experto en temas municipales expresó que uno de los problemas de la municipalidades es que actualmente el servicio de senerazgo se encarga de perseguir a los ambulantes antes de realizar la labor de seguridad ciudadana, que va alineado con la de fiscalización.

Mencionó que,si bien hay un efecto de menor recaudación por la pandemia, los gobierno locales no necesariamente hacen campañas para una mejor captación de los recursos. “No me refiero a la amnistía o descuentos, sino a campañas que refuerzen el rol que tienen ahora”, aclaró.

-Arbitrios el 2019 y 2020-

De acuerdo a información de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) el año pasado, en 39 municipalidades de Lima Metropolitana –de las 43 existentes­– el cobro de los arbitrios tuvo un leve incremento del 1.08%, por reajuste del Índice de Precios al Consumidor a junio del 2018.

No obstante, cuatro municipalidades cobraron más arbitrios el 2019 con relación al 2018, entre los que se ubica el de Los Olivos que incrementó su cobro inicialmente en 31.13%, pero después lo ajusto a un incremento de 15%.

“El municipio de Los Olivos consignó como justificación del aumento en 31.13% en promedio, el hecho de haberse elevado los costos de los servicios que presta al vecindario”, manifestó Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la CCL.

Mientras que para el 2020 esta comuna determinó un leve incremento en sus arbitrios de 1.39% por reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a ciertos meses del año 2019.

Los arbitrios, cabe precisar, deben representar la prestación real y efectiva o mantenimiento del servicio, cuyo cálculo debe hacerse en función de su costo. La municipalidad está obligada, además de cobrar arbitrios conforme al costo del servicio, presentar la estructura de los costos a fin de que sea conocido por la población.

Lea también