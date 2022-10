En la rueda de inversiones se presentaron los proyectos en Perú en los que los inversionistas chilenos pueden invertir.

En cuanto al sector agroindustrial, el gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo, destacó las oportunidades de inversión en la agroindustria, considerando el dinamismo que han tenido las exportaciones agropecuarias.

Y es que según señaló, las exportaciones agropecuarias vienen creciendo a un ritmo de 12.6% cada año desde el año 2000; en tanto en el 2021 los envíos sumaron US$ 8,809 millones.

Los proyectos

De este modo, el ejecutivo mencionó 9 proyectos de infraestructura de irrigación en la costa peruana , los cuales representan un total de 441,500 hectáreas (has), de las cuales 183,000 has son proyectos de tierras mejoradas y 258,500 has por tierras nuevas.

Al desagregar por proyectos, figura el proyecto Puyango (Tumbes) con 19,500 has nuevas; seguido de Alto Piura (Piura) con 19,000 has nuevas y 31,000 has mejoradas: así como el proyecto Chira Piura (Piura) con 16,000 has nuevas.

De igual manera, figura el proyecto Olmos (Lambayeque) con 38,000 has nuevas y 10,000 has mejoradas y el proyecto Jequetepeque Zaña II (Lambayeque), con 31,000 has nuevas y 15,000 has mejoradas.

Así mismo, se encuentra el proyecto Chavimochic III (La Libertad), con 63,000 has nuevas y 48,000 has mejoradas; el proyecto Chinecas (Áncash) con 33,000 has nuevas y 10,000 has mejoradas, el proyecto Tambo Ccaracocha - Canal Río Pisco a quebrada Río Seco (Ica) con 68,000 has mejoradas y el proyecto Majes Siguas II (Arequipa) con 38,500 has nuevas.

Proyectos con más avances

De los proyectos en cartera, Castillo destacó el proyecto Majes Siguas II (Arequipa), cuyas obras se esperan que culminen a fines de este año y que en dos o tres años ya se cuenten con las tierras habilitadas.

“Son 38,000 hectáreas que estarán bien puestas y gran parte de estas tierras van a ser para agroexportación de (productos) de contraestación”, dijo.

De igual manera, destacó el proyecto Chavimochic III (La Libertad), cuya primera y segunda etapa tiene 110,000 hectáreas.

“Chavimochic I y Chavimochic II hacen gran parte de la agroexportación, en donde ya trabajan grandes y medianas empresas”, sostuvo.

Recordemos que días atrás el Gobierno señaló que Chavimochic reiniciará su construcción el 2023, pese a laudo que resuelve contrato.

Detalló que los proyectos en el norte del país son orientados principalmente para la producción de uva y arándanos, mientras que los proyectos en el sur, son destinados a la producción de palta.

Datos

-El 30.1% del territorio nacional está dedicado a la actividad agropecuaria.

-Las frutas y frutos comestibles concentran el 53% de las exportaciones agropecuarias.

-Ocho de cada diez trabajadores en el sector agropecuario pertenecen a la agricultura familiar.