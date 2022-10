El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dio a conocer recientemente que el “Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato” suscrito entre el Estado peruano y la concesionaria Chavimochic para la tercera etapa del proyecto de irrigación, “de manera que ya no hay más adenda”.

“En cuanto a Chavimochic, tengo que lamentar mucho que no hemos podido superar esto en el Ejecutivo porque todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior (decía): “voy a ir a la cárcel si firmo esto”. Cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y política. No obstante eso, no hemos podido vencer esa dificultad, y el Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato, de manera que no hay más adenda”, dijo textualmente Torres.

A pesar de dicho laudo, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, insistió que en el 2023 se dará el reinicio de la obra de Chavimochic. Cabe recordar que la prensa Palo Redondo alcanzó un avance de 70%, quedando en compás de espera el 30% restante.

“Tenemos que comunicar y ser muy enfáticos en decir que Chavimochic va. Es una obra emblemática en la que todos, tanto Ejecutivo, Legislativo y la población están de acuerdo. Respecto a lo que determina el Tribunal (Arbitral), existe un periodo en el que tenemos que llevar la estricta confidencialidad. Esos son los 15 días según la Ley de APP y los 30 días según lo que indica el propio Tribunal. Ya se dio a conocer una primera noticia, sin embargo, lo que nosotros podemos garantizar es que estamos haciendo todos los esfuerzos y vamos a tener pronto buenas noticias”, aseguró.

Aunque no dio mayores detalles, porque -dijo- la única funcionaria autorizada en declarar sobre este tema es la procuradora del Midagri, Ocampo señaló que sería inexacto decir que la obra podría pararse por varios años; pero agregó que “existen dentro de la Ley de Contrataciones del Estado formas bastante ágiles de ver el tema de ejecución” una vez se dé a conocer lo que hay detrás del laudo.

“Hoy (11 de octubre de 2022) tenemos reunión con la Comisión Especial que verifica la ejecución del proyecto Chavimochic a través del Congreso. A ellos se les va a informar junto con la procuradora de todo lo que se ha avanzado. Pero puedo adelantar que existe un documento de la situación actualizada del proyecto al 30 de setiembre”, puntualizó.

El laudo

Tras la paralización de la tercera etapa de Chavimochic -en el 2016- se inició un proceso arbitral entre la concesionaria y el concedente (hoy el Ministerio de Agricultura y Riego) ante el CNUDMI. Como parte del arbitraje, la concesionaria tiene un reclamo al Estado peruano por US$ 118 millones.

A inicios de año -febrero 2022- la concesionaria planteó al Estado peruano desistir del arbitraje en curso y terminar la presa Palo Redondo (que tiene un 70% de avance) en 18 meses, lo que fue aceptado. En abril debió leerse el laudo arbitral. No obstante, las partes decidieron solicitar al tribunal la ampliación del plazo para su lectura.

Esta primera ampliación no fue suficiente, por lo que se pidió -en setiembre- una nueva ampliación de plazo a 120 días adicionales. Sin embargo, esta segunda ampliación del plazo fue rechazada, según dio a conocer el primer ministro.