La madrugada del martes, Agro Rural hizo publico las nuevas especificaciones técnicas para la compra de 73,529 toneladas de fertilizantes -específicamente urea- tras declararse desierta la noche del domingo el primer proceso para su adquisición.

Con este segundo proceso lo que apunta Agro Rural, como lo indicó su director ejecutivo a Gestión, es contar con los compradores de urea entre el viernes y sábado. En esa línea, la fecha límite para la presentación de las propuestas económicas es hasta el jueves 9 de junio.

PUEDE VER AQUÍ LAS NUEVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA COMPRA DE FERTILIZANTES

El tiempo apremia ya que en agosto -en menos de dos meses- empieza la campaña agrícola 2022-2023 por lo urgen los fertilizantes de los contrario el país vivirá los efectos de una crisis alimentaria. Ya lo adelantó la Federación de Productores de Arroz: si es que en 45 a 60 días no se distribuyen los fertilizantes entre los productores agrarios, habrá una escasez de alimentos.

¿Se podrá lograr este objetivo? Un elemento a analizar es -justamente- las nuevas especificaciones técnicas planteadas por Agro Rural, entidad adscrita del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que será determinante para impulsar o llamar la atención de los productores de urea extranjeros para que se interesen en participar y venderle a Perú, en medio de una pugna mundial por fertilizantes.

Ya a inicios de la semana, la Contraloría alertó que entre los temas claves no contemplados en las especificaciones técnicas del primer proceso que fue declarado desierto se hallaba los plazos, lugar de entrega del bien, fecha de internamiento y la cantidad por número de entrega.

Únicamente consideró Agro Rural -en el proceso declarado nulo- la presentación de la constitución de la empresa, el estado financiero u otro documento equivalente que acredite ventas internacionales del bien objeto de la compra o similares de los últimos años, sin precisar el volumen mínimo/máximo de producción o venta del bien solicitado.

LEA TAMBIÉN Proveedor de fertilizantes se definirá entre viernes y sábado, según Agro Rural

¿Se subsanaron estos errores? En las nuevas especificaciones técnicas ahora si se especifican plazos, lugar de entrega, fecha de internamiento y la cantidad por número de entrega. Por ejemplo, se indica que el plazo y lugar a descargar por puerto será determinado y notificado a los 10 días calendarios de comunicada la aceptación de la oferta o intención del proveedor/exportador la cual podrá estar sujeta a negociación de las partes.

Se añade que el proveedor deberá entregar 73,529 toneladas en dos partes en los puestos destino: Puerto Salaverry, Puerto del Callao y Puerto de Matarani.

También se especifica ahora la forma de pago: 50% al primer embarque y el otro 50% con el segundo embarque. Un punto a subrayar en que en este nuevo proceso “se considerará como mejor propuesta aquella que oferte el pago a contra entrega del producto”.

LEA TAMBIÉN Estos son los requisitos que deben cumplir las empresas extranjeras para vender urea al Perú

-Los errores encontrados-

Pese a ello, las nuevas especificaciones técnicas todavía contienen errores que ponen en riesgo el proceso de compra de fertilizantes las que -de no subsanarse- podrían generar que quede desierto otra vez.

¿Cuáles son estos errores? Amalia Moreno, exdirectora de la ARCC y experta en compras internacionales en sector público, identificó -en diálogo con Gestión- por lo menos tres errores en las nuevas especificaciones técnicas. Estas son:

1.- Ausencia de un estudio de mercado : La experta dice que cuando se indica que la primera entrega de una cantidad no menor del 40% de la totalidad del producto (es decir superior o cerca de 29,411 toneladas de urea) sea a los 45 días calendarios contados a partir de la notificación de aceptación de la oferta y la segunda entrega a los 15 días calendarios desde la primera entrega, no tiene un sustento ya que tanto los tiempos como las cantidades lo determinan un estudio de mercado.

“Sin un estudio de mercado, se está yendo a la deriva porque no se conoce la capacidad real que el mercado internacional -actualmente- puede proveer de urea en un momento en el cual Perú está compitiendo por el producto con otros países. Sin este dato real, corre el riesgo de que el proceso quede nuevamente desierto ya que habrá empresas o proveedoras que no puedan cumplirlo o no les interese participar”, explicó.

A reglón seguido, dijo que si Agro Rural ya identificó a los más grandes proveedores de urea del mundo, entonces lo que le toca es preguntarles insistentemente cuál es su capacidad real para atender la demanda de Perú y en qué tiempo , de modo tal que cuando se lance el proceso internacional, el mercado se interese por participar y no sean datos o números a la deriva y sin sustento.

Remarcó que compras internacionales de emergencia como está (que es avalada por el DU 013-2022) necesitan de un estudio de mercado.

“No es porque lo diga la norma (de compras internacionales) sino que es una necesidad técnica: sino se consulta al mercado internacional su capacidad real para abastecernos, se va a declarar desierto. Como en este momento, el mercado internacional de urea (proveedores) está con la demanda de varios países, no está con capacidad de atendernos la cantidad que se imponga. Por eso primero se pregunta y luego se establecen las especificaciones de plazos y cantidades reales”, subrayó.

La experta mencionó que en situaciones de emergencia un estudio de mercado no toma tiempo . “Lo que se hacen es llamadas, comunicaciones, correos de manera insistente y mucha gestión. Incluso, hasta el propio presidente, podría llamar a sus homólogos y contar con la información de productos de urea. Con ello se tiene la certeza. Lo que explico es una estrategia de compra. No se sale a ciegas al mercado porque -de lo contrario- se genera demoras y retrasos”.

2.- No hay certidumbre: La abogada especificó que otro error identificado en las especificaciones técnicas es que no está establecido plenamente el puerto de descarga ya que se indica que está “será determinada y notificada a los 10 días calendarios de comunicada la aceptación de la oferta o intensión del proveedor, la cual esta sujeta a negociación entre las partes”.

Se añade -además- que la descarga podría ser en el puerto de Salaverry o Callao o Mataraní. Ello se impone sin tomar en cuenta que los costos (fletes) para trasladar el producto entre puertos es distinto, lo que genera que se presenten propuestas más caras ya que no hay certidumbre sobre el puerto de entrega.

“Otra estrategia de compra en la que se está fallando es que no se puede decir a los proveedores que podrían descargar el producto en el puerto de Salaverry o Callao o Mataraní. ¿Qué va pasar? Mientras más incertidumbre haya en las especificaciones técnicas, el producto cuesta más y cuando eso pasa -a veces- el funcionario público tiene miedo de aceptar ese costo. Por lo que mientras más certeza haya, mejor. No va ser el mismo costo (fletes) entregar la urea en el puerto del Callao que en el de Matarani. Esta incertidumbre hace que se presenten propuestas más caras ya que son logísticas distintas”, aclaró.

3.- Agro Rural deber ser un gestor: Amalia Moreno remarcó que en las compras internacionales de emergencia lo que se hace es negociar con los proveedores de urea y ello -remarca- “no lo hace un papel sino eso lo hace la gestión”.

Para la especialista, Agro Rural -en situación de emergencia- debe tocar las puertas de los principales proveedores/fabricantes de urea del mundo y negociar cuánto nos pueden entregar para estar “de una vez en la cola” ya que en estos momentos todos los países -no solo Perú- “están asegurando su lote, de lo contrario vamos a estar fuera de la cola. Se tiene que negociar y gestionar”.

-VIDEO RECOMENDADO-

Truco para liberar espacio del celular en segundos