Una startup es un emprendimiento que tiene un componente de tecnología e innovación, el cual ha visto un problema y propone una solución, viendo una oportunidad para desarrollarse en el mercado.

Así lo explica a Gestión.pe el jefe de la Red de Inversionistas Ángeles del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende UP), Aldo Bertello.

De este modo, da a conocer los cuatro principales pasos para lanzar una startup en el país.

Paso 1 : elaborar un plan de negocios

Lo primero que se debe hacer eso tener un plan de negocios de la startup, el cual incluirá la idea y los pasos para desarrollar esa idea.

Explica que en este plan de negocio se definirá todos los aspectos para que el modelo de negocio funcione, por lo que toda la información debe ser específica.

“Este plan de negocio debe considerar el presupuesto del negocio y los flujos de caja, es decir, todo el dinero que se va a invertir en este proyecto, el flujo de caja permitirá entender cuánto dinero necesita para que el emprendimiento sea viable”, indicó.

Agrega que en este plan de negocio también debe estar los clientes potenciales, proveedores y considerar las ventajas competitivas, las barreras de entrada al mercado entre otras variables para tener claro que se puede lograr el emprendimiento.

Explica que solo armar el plan de negocios debe tomar un mes, en tanto la información del plan de negocio debe ser actualizado todo el tiempo, debido a que el plan de negocios no es fijo. “Debería ir cambiando de acuerdo al mercado. Uno va ajustando su modelo de negocios”, dijo.

Paso 2: formar el equipo

El equipo es el componente más importante en una startup, señala Bertello. Indica que dentro del equipo se debe tener a profesionales con las cualidades y experiencia para el proyecto.

Se debe tener a una persona encargada del área de marketing, de finanzas y administración, desarrollo de productos y tecnología, para que cada uno de ellos cubra cada función de acuerdo al startup que se está desarrollando.

“Si es un producto es alto en tecnología, es importante que se tenga un programador para desarrollar la plataforma o aplicación, ese puesto es fundamental. El equipo es importante para que el startup sea exitoso”, señala.

De igual manera, señala que el equipo debe estar convencido que lo que está haciendo funcionará, por lo que es importante su diseño desde el inicio. Agrega que es muy difícil que una sola persona sola pueda crear una startup, debido a no le dará tiempo y no tendrá todos los conocimientos.

Así, dijo que se debe formar el equipo para dar el siguiente paso.

Paso 3: validar el producto

Precisamente, el tercer es validar el producto en el mercado. El experto indica que la validación es un momento importante debido a que en esa etapa se conocerá si funciona o no el modelo de negocio. La única manera de validarlo es a través de un producto mínimo viable.

“Entonces tienes que construir un producto mínimo viable para lanzarlo al mercado y probarlo. Ver si funciona o no funciona. Una vez lanzado se hacen los ajustes necesarios para hacer tu producto final”, dijo.

Agregó que el producto mínimo viables es importante porque se obtiene información sobre si le gustó o no al público.

“Sino le gustó, porqué no le gustó y qué ajustes debe de hacer para que esto funcione. Si haces los ajustes y ya se lanza el producto final al mercado, ya estamos listos para el lanzamiento oficial”, apuntó.

Paso 4: conseguir financiamiento

Finalmente, el cuarto paso es conseguir los recursos para tener el startup. Una opción es conseguir capital propio o de amigos, a lo cual se conoce las 3F: friends, family and fools.

Otra opción es conseguir recursos a través del Estado. Uno de ellos es el concurso Innóvate Perú, un programa del Ministerio de la Producción (Produce), el cual otorga entre S/ 50,000 y S/ 150,000 como capital semilla para arrancar una startup.

En este punto, Bertello indica que es importante no endeudarse de un prestamista informal debido a que las tasas de interés son muy elevadas y hay mucho riesgo de inversión porque todavía no has validado tu modelo de negocio.

“Hay un riesgo de que si no funciona tu idea debe ser cambiada de acuerdo a la respuesta del mercado porque los clientes, consumidor dirá si acepta o no el producto. Por ello se debe tener dinero disponible para seguir invirtiendo, en la primera parte de repente no consigues el resultado, entonces se necesita de más fondos para hacer algunos cambios”, apuntó.