Y es que, en un entorno inflacionario retador y perspectivas más conservadoras sobre la economía en Perú y la región, el terreno está listo para el regreso de los famosos ‘cazadores de promociones’, quienes pretenden mitigar de la mejor manera el impacto en la economía del hogar.

No es una tendencia nueva, pero están en aumento. “ Y no hablamos de solo millenials, no es una tendencia exclusiva en jóvenes, incluye también a jefes de hogar en la medida que destinan un tiempo para investigar sobre el producto que les interesa. Revisan el Facebook, las redes sociales de las marcas y determinados motores de búsquedas. Suelen hacer esta investigación para productos de alto valor, como electrodomésticos, electrónica, ropa y bebidas ”, menciona Estuardo Lu Chang-Say, profesor de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad ESAN.

Ya en 1999, en su libro ‘Los negocios en la era digital’, Bill Gates predecía sobre la existencia de las startups y los consumidores caza ofertas. Veinte años más tarde, plataformas como Airbnb o Uber existen con sus propias reglas de promociones y descuentos. Pero, también existen plataformas para buscar productos. “En Perú se usa también Prix Tips ”, anota Lu.

El informe Tiempo de Inteligencia Artificial (IA): tendencias de marketing y consumo 2023, publicado recientemente, también pone en evidencia esta situación. De hecho señala que se espera “que los esfuerzos de las marcas estarán sobre la diferenciación tanto en producto/servicio, como en precio para ser cada vez más competitivos frente a un consumidor más cauto y más alerta al mínimo gasto en sus hogares”, refiere.

A la conquista

“Para gestionar un fenómeno como los cazadores de promociones, es importante, a su vez, gestionar adecuadamente los datos que manejamos como marca, hablamos de la big data y analítica. De esta manera las promociones y ofertas llegarán a donde deben llegar”, señala María Esteve, directora general para la Región Andina de Llorente Y Cuenca.

Así, el reporte resalta la importancia de la IA generativa, un paso más allá de la data que obtenemos. Se trata de hacerle las preguntas correctas a las big data para mejorar la experiencia del cliente y hacerla mas personalizada, incluso privada entre la marca y el consumidor a la horade elegir el producto o servicio.

Lo anterior va de la mano de no olvidarte de tu consumidor: el lado humano. Y, por ello, el Behavioral Economics. Intencional es clave. “Consta de mediciones psicométricas, neurométricas o biométricas con diferentes grados de desarrollo y efectividad para poder accionarlas a lo largo de los principales journeys (vivencias) del ciclo de vida de los clientes para mejorar la relación y para diseñar productos y servicios desde verdaderas necesidades. Lo que marca la diferencia es buen diagnóstico con una ejecución excelente”.

“La obsesión por crear experiencias memorables positivas para que sean recordadas es la clave para ser elegido entre una oferta ilimitada de productos y servicios de multitud de marcas que necesitan diferenciarse”, subraya el reporte. Aunque suene romántico.

Los entrevistados para esta nota también coinciden en que el público-consumidor-generador de contenidos apunta a eliminar la intermediación y gestionar una comunicación más directa, capaz de comunicarse con el mismo fabricante -incluso- para adquirir un producto o servicio.

Ello desafía a las empresas a tomar mejores decisiones sobre a dónde destinar sus recursos en materia de marketing. “Lo importante es la manera en la que conectas con las necesidad del cliente, las condiciones de cumplimiento, con prácticas medioambientales o que destaquen en el mercado”.

Justamente, Lu agrega que la personalización de la experiencia, que todavía tiene buen trecho por recorrer en el Perú, ha dado pasos importantes en algunos servicios como las cuentas a sueldo. “Hoy el mercado ofrece como ocho productos diferentes de cuenta sueldo para otro tipos de perfiles de usuarios. Esto gracias a la microsegmentación. Los retail van por esa dirección”, asegura. Y ahí, hay un mercado poco ocupado para perfiles laborales que puedan hacer ese trabajo.