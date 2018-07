Llegó el momento de recuperar el tiempo perdido con las APP en Perú

La inversión privada apenas creció el año pasado (0.3%) luego de tres años sin crecer, y aunque los indicadores se orientan a cifras positivas para este año, con una proyección del BCR de 5.5% para este 2018, se enfrenta a varios retos, para lo cual se ha propuesto un nuevo modelo de APP, bajo el Decreto Legislativo 1362 .

Alonso Segura, ex ministro de Economía, sostiene que con esta medida se está corrigiendo los cambios que se le han dado en los últimos dos años, y regresando al DL 1251 con algunas mejores que se encuentra en el camino, por lo que va en el camino correcto.

"En problema no era la norma de APP, que fue calificado como el mejor marco normativo de APP en América Latina por el Banco Mundial, el problema era de cumplir con lo que mandaba, ya que se realizaban procesos que no eran bien estudiados, y lo que se buscaba era lo contrario, así como darle mayor transparencia, mayores a capacidades, sobre todo en ProInversión, pero lamentablemente no se hizo" , sostiene.

Alonso Segura comentó que no se le podía quitar las competencias de políticas al MEF, "eso fue un sin sentido", e introducir a los privados en un consejo directivo que define la inversión de recursos públicos, "obviamente es un conflicto de interés, eso lo dijimos hace como dos años. Están subsanando errores".

Sostiene que ahora se tiene que recuperar el tiempo perdido, en el que enfatiza que se debe fortalecer las competencias sobre todo de ProInversión.

“Se tiene que abocar a lo que manda la norma, y apresurar los proyectos por criterios políticos, que ello termina en que salgan malos proyectos”, enfatizó.

Por otro lado, el ex ministro considera que esta norma es un tema medular, pero tiene que ir acompañada de realizar otros ajustes en los catastros y en la habilitaciones de los terrenos , lo que ello implica las expropiaciones y el saneamiento físico legal, dado que estos podrían ser trabas adicionales que afectan a los proyectos.

El Gobierno ya emitió normas en el Catastro Nacional, y se espera que en el mismo sentido se pueda complementar las normas en el caso de expropiaciones.

Alonso Segura recuerda que estas medidas también se dejaron en el 2016, pero nuevamente se hicieron cambios que alteraron el procedimiento para el avance de los proyectos.

"Estas iniciativas fueron bien estudiadas, en APP nos demoramos como dos años, para que salga un marco normativo bien ordenado, lamentablemente se hicieron cambios que nos hizo perder mucho tiempo", expresó.

Gerenciamiento de proyectos

Para Leonie Roca, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), el interés que ha mostrado el Gobierno en la norma demuestra que hay una preocupación por la inversión privada.

El déficit de infraestructura en el país asciende a US$ 168 mil millones, y con la norma se busca al menos reducir la brecha en la concepción de mejores proyectos.

“En un primer análisis que vemos, es que la medida ha sido positiva para el sector para impulsar las inversiones con proyectos mejor estructurados”, enfatizó.

La representante gremial indica que lo bueno es la definición clara de las competencias de cada uno de los órganos involucrados en el tema de las APP, como es el MEF, ProInversión y el concedente, reafirmándose la rectoría del ministerio.

Una de las preocupaciones claras, en la que coincide con Alonso Seguro, es en asegurar las capacidades de los que integran los órganos, con el refuerzo del apoyo especializado en los proyectos complejo.

Así también, resalta el hecho de incorporar el gerenciamiento, “ahora se podrá gestionar el proyecto por una sola vía, y no por distintos órganos, eso ayudará mucho para el avance de los concesionarios”, precisó.