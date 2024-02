Lionel Messi está dando otra muestra de su poder de taquilla en Estados Unidos. Las entradas para ver al astro del fútbol y al actual campeón de la Copa Mundial de la FIFA —Argentina— jugar contra Perú en Miami ya alcanzaron los US$ 8,400 más impuestos, apenas unas horas después de que comenzó la preventa, según muestran datos de Ticketmaster. El jueves por la tarde, las entradas para la Copa América promediaron US$ 734, según SeatGeek Inc.

Si bien todavía no hay entradas de reventa disponibles en Ticketmaster para otros partidos de Argentina, las entradas en SeatGeek para su partido contra Chile en el estadio MetLife de Nueva Jersey se venden hasta en US$ 9,700. Una entrada en preventa para ese partido del jueves temprano en una sección diferente costó alrededor de US$ 280. La venta general de entradas comienza el 28 de febrero , lo que podría suavizar las oscilaciones de precios. LEA TAMBIÉN: Lo que ha cobrado Lionel Messi por su aparición en una publicidad del Super Bowl 2024 La manera en que despegaron los precios muestra el poder de atracción del ocho veces ganador del Balón de Oro. Desde que llegó a EE.UU. el año pasado, Messi provocó un incremento en los precios de las entradas para los partidos del Inter Miami CF de la Major League Soccer. También le dio al equipo un gran empuje con nuevos patrocinadores, además de que ha protagonizado anuncios del Super Bowl, un documental y ahora incluso tiene su propia línea de sándwiches de pollo. La Copa América comenzará en junio y se celebró por última vez en EE.UU. en 2016. El torneo se considera en gran medida como un ensayo para la Copa Mundial de la FIFA de 2026, que será organizada por EE.UU., Canadá y México en conjunto. (Con información de Bloomberg). Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.