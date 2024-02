El legendario jugador de fútbol Lionel Messi sigue ampliando su alcance y cruzando los límites del deporte para llegar al escenario del Super Bowl 2024. La aparición del delantero estrella del Inter Miami en el comercial de la cervecera estadounidense Michelob Ultra ha generado muchas interrogantes, incluyendo la cantidad de dinero que recibió el jugador argentino por su participación en la final entre los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers.

El comercial, que se emitirá durante el medio tiempo del Super Bowl, promete destacar con una duración de 60 segundos. En la publicidad se ve a Messi ingresar a un bar con la expectativa de disfrutar de una refrescante cerveza helada. Michelob Ultra-Anheuser-Busch ha asegurado su posición como patrocinador oficial de la Copa América en Estados Unidos, consolidando su presencia en el ámbito del fútbol en el país.

¿Cuánto cobrará Lionel Messi por su aparición en el Super Bowl 2024?

Según un informe de The New York Times, Messi no solo será el centro de atención en el comercial, sino que también recibirá una compensación significativa. La suma asombrosa de 14 millones de dólares ha sido asignada al capitán de la albiceleste por su participación en este evento publicitario de alto calibre.

El año pasado, la misma marca de cerveza desembolsó 7 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos durante el Super Bowl. Sin embargo, en el 2024, han decidido duplicar su inversión al asegurar la presencia de Messi en su campaña, una elección estratégica considerando que el evento suele atraer a alrededor de 100 millones de televidentes en todo el mundo durante el medio tiempo.

Esta será la primera incursión de Messi en el escenario publicitario del Super Bowl, un movimiento que, según el diario La Nación, elevará considerablemente su impacto publicitario no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La marca de cerveza ha apostado alto al vincular su nombre con el considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol del mundo.

TE RECOMIENDO ESTE VIDEO

Clip del “Enfado del año” entre Lionel Messi e Ibai Llanos. (Video: Twittch/Ibai Llanos)