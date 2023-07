El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se inaugurará en 2025 con importantes mejoras y ampliaciones que lo convertirán en una infraestructura de vanguardia.

Entre las novedades que ofrecerá, se destacan dos pistas de aterrizaje, una moderna torre de control y un terminal con capacidad para atender a más de 30 millones de pasajeros.

Las obras de construcción se están llevando a cabo en una extensión de 900 hectáreas, que albergará esta gigantesca obra maestra de la ingeniería. Con esta megaobra, la capital peruana se consolidará como un importante centro de conexión tanto para el turismo como para el transporte de carga.

Una de las características más llamativas del nuevo aeropuerto será su diseño inspirado en la cultura Nazca, con una estructura que se asemejará a la figura de un colibrí.

Este ambicioso proyecto de ampliación requiere una inversión de más de 2,000 millones de dólares y tiene como objetivo convertirse en una plataforma de intercambio comercial perfectamente integrada con la ciudad de Lima, según lo anunció Trelles, uno de los responsables del proyecto.

Para hacer posible esta importante iniciativa, se contó con el apoyo de siete bancos internacionales que financiaron el proyecto con una suma de 1,250 millones de dólares.

Los bancos involucrados en la transacción fueron BBVA, IDB Invest, KfW IPEX Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) y The Bank of Nova Scotia. La colaboración de estos bancos fue clave para hacer realidad este ambicioso proyecto de expansión del aeropuerto.

Pilar Vizcarra, chief financial officer de LAP, manifestó que obtener un financiamiento de esta magnitud fue un gran desafío, pero representa un hito clave en la expansión del aeropuerto de Lima.

Además, refleja la confianza de los bancos en la capacidad y experiencia de Lima Airport Partners y sus accionistas para llevar adelante este gran proyecto y operar una infraestructura de primer nivel que generará muchas fuentes de trabajo y oportunidades de desarrollo para el país.

La fecha de inauguración está prevista para el año 2025 , y se espera que marque un antes y un después en la historia de la aviación peruana y de la ciudad de Lima.