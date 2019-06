Ley del Libro: No existe estadística sobre el costo económico de la norma, advierte MEF

La ley que exonera del pago de Impuesto General a las Ventas (IGV) a los libros con la finalidad de promover la lectura en el país fue extendida en en el 2018 solo por un año. Este año el Congreso deberá debatir su extensión, sin embargo el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que no existe estadística certera sobre el impacto económico y el impacto en la promoción de la lectura en el país.

Marco Camacho, Director General de Política de Ingresos Públicos del MEF, señaló que se viene evaluando por parte del Ejecutivo si es viable la extensión de este beneficio tributario o si resulta conveniente crear un fondo o un fideicomiso para a promoción de la lectura.

"Cuando uno ve cuál es el objetivo es promover el acceso al libro y mejorar la lectura. No hay indicadores intermedios. El objetivo central que es mejorar el acceso a la lectura y hemos encontrado que la estadística es de hace seis años. No hay manera que uno pueda hacer un adecuado estudio", señaló Camacho durante el conversatorio de Ciudadanos al Día y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) sobre beneficios tributarios.

Según explicó, existen problemas para medir el costo económico de mencionado beneficio tributario debido al derecho a reserva tributaria, los cuales deberían ser mejor regulados para tener estadística que permitan evaluar la renovación, señaló.

"Hasta para medir el efecto tuvimos un problema el año pasado, pues salieron dos estimaciones. Una de S/ 150 millones y otra alrededor de S/ 550 millones. No sabemos cuánto cuesta porque no hay una estadística clara y luego de eso, no sabemos si es el instrumento idóneo porque no sabemos si cumplió o no cumplió. Este es un caso especial y de dificil medición", señaló Camacho.

El funcionario del MEF comparó el presupuesto de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), que asciende a S/ 8 millones, junto con el costo del mencionado beneficio tributario, que supera los S/ 100 millones, deslizando la posibilidad de que una eliminación del mismo suponga un incremento de presupuesto a la BNP.

Desde el Legislativo

Por su parte, el congresista Miguel Torres consideró que mientras no exista estadística sobre este beneficio tributario, él optará por la renovación, pues no cree que el Ejecutivo pueda lograr la construcción de más bibliotecas públicas.

"Por ejemplo en una ley de exoneración del IGV del libro o en retornar beneficios para los autores de los libros, yo voy a ser uno de los abanderados en sostenerlo porque si el cambio que me pueden brindar es 'Nosotros vamos a hacer bibliotecas públicas', no lo creo. Disculpen que se lo digan así, pero yo no creo que el Estado sea eficiente haciendo eso. Mientras vea un estado tan ineficiente en muchos temas creo que todavía hay beneficios tributarios que nosotros debemos de defender", señaló.