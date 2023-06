El proyecto de ley, presentado por las congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso, Rosio Torres y Elva Julón, establece que no les resultan aplicables las normas que “regulan el etiquetado y publicidad de alimentos industriales o naturales” a los sucedáneos de leche materna, lo cual, en la práctica, haría que estos productos no lleven octógono nutricional, medida con la que los productores están de acuerdo.

Sin embargo, el Ejecutivo observó la norma debido a que, según argumentó, el Congreso está incumpliendo aspectos formales con relación a la norma.

La observación del Ejecutivo

Cuando el proyecto de ley primero fue observado en febrero de este año, el Ejecutivo fue claro en señalar que el Congreso no podía regular el “etiquetado” de los alimentos, de acuerdo con el anexo 1 del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pues ello le corresponde a los reglamentos técnicos.

Los reglamentos técnicos deben “cumplir con los compromisos comerciales internacionales en la materia”, según el Ejecutivo.

Estos compromisos incluyen notificar a los otros países miembros de la OMC sobre los proyectos de reglamentos técnicos, otorgando un plazo para comentarios de 60 días a los demás países, lo cual no se ha hecho.

No obstante, Pierino Stucchi, socio del estudio Stucchi, señala que la observación del Ejecutivo es errónea.

“Lo que se busca mediante lo dispuesto en el Anexo 1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos es advertir sobre posibles barreras no arancelarias a otros países, como podría ser la exigencia de etiquetado. Sin embargo, la norma que busca aplicar el Congreso no te coloca una exigencia de etiqueta, sino que dice que no se aplica, por lo que no hay barrera oculta contra la cual proteger al mercado. La observación está confundida”, recalca el experto.

¿Qué dice el Congreso?

Pese a lo indicado por Stucchi, el Ejecutivo sugirió que la fórmula normativa de la ley remueva toda referencia a la palabra etiquetado.

El Congreso hizo caso, pero a medias. Solo removió una de las menciones a la palabra “etiquetado” en la norma. Si esto fue un error o no, no se sabe, pero el proyecto no terminó de adecuarse a lo sugerido por el Gobierno, por lo que fue observado de nuevo.

Al respecto, la congresista Edhit Julón, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, indicó que las observaciones del Ejecutivo carecen de coherencia.

📌 Ante la falta de coherencia entre la opinión inicial y las "nuevas" observaciones del Poder Ejecutivo respecto al PL 1941 (Ley sobre alimentos de regímenes especiales para poblaciones vulnerables), la Comisión de Salud y Población del Congreso comunica lo siguiente: (1/9) pic.twitter.com/ryXTvw5M15 — Edhit Julón (@JulonEdhit) June 1, 2023

Según la legisladora, la norma “no pretende retirar los octógonos de los sucedáneos de la leche”.

En torno a ello, Stucchi considera que la norma, en realidad, podría tener razón.

“Lo que se busca es que no se apliquen reglas de alimentos generales a alimentos especiales. Esta exigencia, a mi parecer, es un error hoy en día. Cabe indicar que la norma no crea un vacío, puesto que establece que un reglamento especial sea el que aplique para este tipo de alimentos, por lo que no es que se le esté dejando que estos alimentos existan sin regulación”, agrega el abogado.