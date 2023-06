Según explica Angie Umezawa, del estudio PPU, hoy en día muchos trámites, como obtener licencias de funcionamiento o certificados de inspección técnica tienen requisitos, tasas y procedimientos distintos en muchas municipalidades, cuando, en realidad, deberían ser idénticos. “Sucede que en algunas municipalidades las tasas se disparaban”, indica la abogada.

Los cambios

En ese sentido, la nueva norma emitida por el Ejecutivo establece que las municipalidades solo podrán determinar la unidad del municipio que dé inicio al trámite y la autoridad competente para resolver el procedimiento administrativo.

Es decir, no se podrán cambiar requisitos o tasas relacionados a trámites comunes que debe brindar toda municipalidad.

Asimismo, se establece que las entidades del Poder Ejecutivo que hayan emitido y emitan normas que contienen procedimientos administrativos a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales, “se encuentran obligadas a desarrollar en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la estandarización”.

Es decir, cuando se cree una nueva norma que genere un nuevo procedimiento administrativo ante una municipalidad, la entidad edil debe coordinar la norma de manera previa con la PCM.

De no cumplir con la norma, la Contraloría podrá sancionar a los funcionarios implicados en la inobservancia, según explica Umezawa.

Fiscalización

Al respecto, la abogada explica que ahora el Sistema Único de Trámites (SUT) revisará que los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) emitidos por las municipalidades cumplan con lo establecido.

“El tema ya no solo dependerá de las municipalidades, sino del SUT también, el cual será activado de manera ex ante a la publicación de la norma”, recalca Umezawa, quien explica que no cree que se vea un cambio inmediato en la forma de legislar por parte de las municipalidades, pero sí a largo plazo.

La abogada indica que, por ahora, lo que más preocupa es que haya municipalidades que simplemente hagan caso omiso a la norma y que no sean detectadas. “Municipalidades con un alto nivel de corrupción probablemente sigan haciendo de las suyas”, añade.