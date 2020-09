Un debate de políticas públicas en el que distinguidos economistas analizaron la situación económica del país, el Marco Macroeconómico Multianual 2020-2024 y el proyecto de ley del presupuesto 2021 publicados por el MEF, organizado por la Universidad Continental, Intelfin Estudios & Consultoría y el diario Gestión.

Elmer Cuba: Sacrificio económico no valió la pena

Elmer Cuba, socio de Macroconsult y director del BCR

Este año, las autoridades pusieron en coma a la economía para ganar tiempo. Como consecuencia, muchas empresas, sobre todo del sector servicios, no volverán.

Sin embargo, este sacrificio no fue compensado por esfuerzos desde la parte sanitaria, razón por la cual nos ubicamos en el espeluznante primer

lugar en la cifra de muertos por millón.

Tenemos muertos por falta de oxígeno, cuando este commodity es rápido de producir y era fácil prever que escasearía. Se trata, entonces, de falta de voluntad política.

Sin política sanitaria, no puede haber política macroeconómica expansiva.

En términos fiscales, ha sido carísimo afrontar la pandemia. Estimamos que cerca del 90% del incremento del déficit fiscal ha sido causado por la caída de los ingresos tributarios, la cual parece alcanzar los US$ 12 mil millones.

En cuanto al Marco Macroeconómico, el déficit fiscal fijado para este año no se va a cumplir, y las proyecciones de crecimiento del 2022 en adelante son irreales.

Asimismo, creer que la economía será igual a como era en el 2019 es iluso, pues hay un 5% del PBI que no volverá, por ejemplo, por el turismo.





Alonso Segura: MMM: senda de insostenibilidad

Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas.

No haber tenido un MMM actualizado ha dado demasiado espacio para la discrecionalidad. En mi opinión, no se debieron suspender las reglas macrofiscales. El MMM para el 2020-2024 me deja preocupado porque nos deja en una senda de insostenibilidad fiscal con una trayectoria de deuda al alza.

Sostenemos un gasto como porcentaje del PBI, inclusive en el 2024, muy por encima de lo que era en el 2019. Nadie dice que el Estado peruano no deba gastar más, sino que debe haber una trayectoria de gasto que sea creíble.

El MMM prevé que el gasto de este año será S/25,000 millones superior al del 2019, aunque la ejecución al cierre de agosto es idéntica. ¿Es factible ejecutar este monto en los meses restantes?

Además, la trayectoria de crecimiento del PBI durante todo el periodo de proyección es muy optimista. El MMM no refleja la realidad de la economía peruana en el mediano plazo, aun en un escenario optimista, lo cual va a dejar un problema para las siguientes autoridades.





Carolina Trivelli: El presupuesto 2021 trae novedades

Carolina Trivelli, exministra del Midis e Investigadora del IEP

Incluso el MEF que tenía proyecciones menos dramáticas ha aceptado que terminaremos con una caída del PBI de al menos 12%. En lo que queda del año, hay espacio para que se ejecute el gasto corriente, mas no el de inversión.

El Perú ha sufrido una caída del ingreso fiscal importante, uno de los principales desafíos que enfrentan las finanzas públicas. Sin embargo, las previsiones de ingresos fiscales en el MMM son bastante optimistas, lo que puede generar serios problemas. Por otro lado, el presupuesto presentado para el 2021, además de tener un énfasis en salud y educación, trae dos novedades: mantener e incrementar el esfuerzo de protección social e incremento en el sector agropecuario, sector que ha probado ser clave para asegurar que nuestro sistema agroalimentario se mantenga activo.

Cabe resaltar que es necesario apoyar a aquellos grupos vulnerables que no van a volver al escenario prepandemia por su cuenta y observar efecto redistributivo.





Carlos Paredes: El déficit no será tan grande

Carlos Paredes, exjefe del Gabinete de Asesores del MEF

Las respuestas de política durante el 2020 no fueron óptimas, como lo demuestran los resultados. El déficit fiscal previsto para este año es muy alto (10% del PBI). Sin embargo, dado que difícilmente se ejecutará el gasto anticipado, el déficit probablemente será menor.

El MEF confía mucho en el programa Arranca Perú, pero los gobiernos locales han demostrado tener una bajísima capacidad de ejecución del gasto (28.7% a fines de agosto). En corto, no hay mucho activismo fiscal.

Por otro lado, resulta indispensable que el MMM presente proyecciones fiscales más claras. Si los ingresos proyectados resultan insuficientes, es necesario explicitar cómo se incrementarán para regresar a niveles de déficit y endeudamiento sostenibles. Hay que hacer un énfasis en la calidad del gasto: si se delegan decisiones a entidades que no tienen experiencia en evaluación y ejecución del gasto, su calidad será deficiente.