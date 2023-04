En el primer bimestre del año (enero-febrero), las exportaciones agrarias sumaron US$ 1,729 millones, lo cual significó un aumento de 0.8% en comparación a las ventas registradas en el mismo periodo del año pasado, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En ese periodo, las agroexportaciones de productos tradicionales representaron el 5.4% del total exportado, mientras que las no tradicionales el 94.6% restante.

Por ejemplo, las exportaciones agrarias tradicionales llegaron a US$ 93 millones, mientras las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 1,636 millones, cifra 12% mayor a lo observado en el 2022.

Lo que más se vendió

De acuerdo a información oficial, los principales productos del ranking fueron uvas frescas US$ 637 millones (39% de participación), mangos frescos US$ 144 millones (8.8%), arándanos rojos frescos US$ 131 millones (8.0%) y los espárragos frescos o refrigerados US$ 44 millones (2.7%).

También se resaltan las colocaciones de paltas US$ 43 millones (2.7%), alimentos para animales US$ 40 millones (2.4%), mango congelado US$ 37 millones (2.2%), demás cacao en grano US$ 26 millones (1.6%), aceite de palma en bruto US$ 24 millones (1.5%), paprika US$ 20 millones (1.2%).

Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 70% de la oferta exportable no tradicional.

En tanto que los productos que contribuyeron al crecimiento de las ventas fueron la leche evaporada (+188%), demás algas (+102%), demás cacao en grano (+62%), paltas (+35%), espárragos preparados o conservados (+33%), alimentos para animales (+28%), espárragos frescos o refrigerados (+25%), arándanos rojos frescos (+25%), uvas frescas (+24%), entre otros.

Además, se debe resaltar que dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas, sumaron ventas superiores a los US$ 1,156 millones FOB (71% de las agroexportaciones no tradicionales) a febrero del 2023, cifra que significó un aumento de 14,5% respecto al 2022.

A qué países se vendió

De otro lado, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, México, China, Ecuador, España, Hong Kong, Canadá, Chile, Colombia.

Este grupo de naciones concentraron el 80% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

En el primer bimestre, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 800 millones, cifra mayor en 1.2% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedece al mayor aumento en dólares de las exportaciones agrarias (US$ 14 millones de aumento respecto al 2022) frente al menor aumento de las importaciones agrarias.

Lo que pasó en febrero

Asimismo, solo en el mes de febrero de este año, las exportaciones agrarias totalizaron US$ 822 millones, cifra que representó una tasa de crecimiento de 5.3% en comparación a los US$ 781 millones registrados durante el mismo mes del año anterior.

Por ejemplo, en ese mes las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 793.6 millones, cifra 19% mayor a lo observado en similar mes del 2022, mientras las exportaciones agrarias tradicionales llegaron a los US$ 28.7 millones.

Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional de mayor demanda fueron uvas frescas US$ 304 millones (38% de participación), mangos frescos US$ 66 millones (8.3%), arándanos rojos frescos US$ 56 millones (7.1%), paltas US$ 35 millones (4.3%), alimentos para animales US$ 22 millones (2.7%), mango congelado US$ 20 millones (2.6%), los demás paprika US$ 14 millones (1.8%), los demás frutas frescos US$ 13 millones (1.6%), demás cacao en grano US$ 13 millones (1.6%), entre otros.

Solo en ese mes, los artículos de mayor contribución al crecimiento del rubro fueron chocolates y sus preparaciones en bloques (972%), leche evaporada (203%), demás algas (79%), uvas frescas (73%), arándanos rojos frescos (63%), alcohol etílico (56%), paltas (53%), alimentos para animales (33%), paprika (29%), entre otros.