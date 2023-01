Según explica César Puntriano, socio del estudio Muñiz, “la ley laboral peruana no dice nada al respecto, por lo que estaríamos más ante un tema constitucional”.

Puntriano indica que, en sucesos como este, aplica un tema de razonabilidad.

“Digamos que existe un caso donde dos trabajadores están hablando y uno dice que cometerá una falta contra su empleador. El otro lo graba sin su conocimiento y le entrega dicha grabación a su empleador, quien luego la usa. Ahí hay un bien mayor que se está protegiendo”, explica, agregando que lo mismo no se da en reuniones de trabajo.

“Cuando uno va a grabar una reunión de trabajo usualmente avisa sobre ello. Sin embargo, no hay respuesta clara”, agrega.

Puntriano indica, sin embargo, que el despido de un gerente como consecuencia de una grabación no informada sería desproporcional, “salvo que la persona usase la grabación irregularmente”.

Principios éticos generales

“Ahí estamos hablando de criterios para la validez de la grabación como prueba, sin embargo. Es un criterio penal que ha impactado en otras áreas, empero”, señala al respecto.

Según Lora, aunque no haya ley que explícitamente señale si se puede o no grabar sin el conocimiento de un trabajador, existen principios éticos generales que aplican en toda empresa cuya inobservancia justificarían el despido de un gerente por grabar a sus trabajadores sin su conocimiento.

“Al final del día un gerente no puede solo excusarse tras un “la ley o el reglamento interno de la empresa no lo prohíbe”. Sin embargo, este caso no tiene respuesta clara, por lo que debe ser resuelto por cada juez dependiendo del caso específico”, señala.

Grabaciones sin consentimiento

Por otro lado, cabe indicar que en el Perú se permite grabar a trabajadores sin su consentimiento previo, de acuerdo a lo dispuesto en la Sentencia 599/2020, emitida por el Tribunal Constitucional.

En esta, se establece que la instalación de cámaras de video por parte de un empleador en el centro de trabajo no atenta contra los derechos de sus trabajadores.

En ese sentido, los empleadores pueden instalar sistemas de videovigilancia para controlar y supervisar las acciones de sus empleados sin requerir la autorización previa de estos. Anteriormente a esta sentencia, se entendía que los empleadores tenían que contar con autorización previa de los trabajadores para poder instalar cámaras de vigilancia.

Sin embargo, esta disposición solo alcanzaría a las áreas de trabajo, más no las de descanso, camerinos, baños o comedores. Tampoco se pueden utilizar las cámaras para grabar a un trabajador en específico.