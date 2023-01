La casación es un recurso extraordinario mediante el cual una de las partes de un proceso acude a la Corte Suprema para que esta verifique temas de puro derecho en el proceso. Es decir, revisa temas del uso correcto del derecho, no el fondo de la matería. Sin embargo, en la práctica, se utiliza como una “tercera instancia”, pese a que ello no debería ser así.

En ese sentido, el Congreso señala que el recurso “ni cumple con “la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del derecho laboral, previsional y de seguridad social”, ni con la “unificación de la jurisprudencia laboral nacional””.

Por tanto, el cambio actual busca que el recurso de casación laboral cumpla con su finalidad original.

Este cambio es similar al que se dio con relación a las casaciones civiles hace unos meses (Gestión 30.09.2022), que modificó el recurso de casación a efectos de establecer los supuestos específicos ante los que esta herramienta legal es procedente, restringiendo su uso y corrigiendo una aplicación “deficiente” del recurso, según lo estipulado por el Congreso.

Opinión

Flavia Granados, asociada senior del estudio DLA Piper, indicó que el cambio realizado “va a reducir la posibilidad de que las casaciones resulten viables”, pero no cree que resuelva el problema alrededor del uso de la figura, es decir, que las casaciones se utilicen para revisar temas de fondo en una demanda (y no solo aspectos de forma).

“La casación no se usa correctamente, pero eso no es por un tema de cuantía, sino por cómo resuelven los vocales de la sala. Reducir el número de casaciones no implica que se empiece a utilizar el recurso correctamente. Lo que debería crearse son mejores filtros”, señala.