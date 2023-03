Este “tiempo muerto”, señala la empresa fiscalizada, es aquel lapso dentro de la jornada en el que el trabajador está en inactividad, o realizando actividades no relacionadas con su contratación, como lo es la mera presencia del trabajador en el centro de labores.

El caso analizado sobre la jornada laboral

En el caso analizado por el Tribunal, la empresa contaba con un sistema de registro de asistencia que se activaba cuando los trabajadores prendían sus camiones (utilizando un programa llamado Trimble), por lo que quienes asistían a laborar recién “marcaban” su ingreso cuando empezaban a realizar “labor efectivo” mediante el uso de sus camiones.

Sin embargo, antes de registrar su asistencia al prender sus camiones, los trabajadores ya se encontraban en el centro de trabajo cambiándose sus uniformes y colocándose su equipo de protección personal, actos que el empleador no consideraba como parte de su jornada pues aún no habían prendido sus camiones.

Según el Tribunal, sería incorrecto registrar el inicio de la jornada laboral al momento en que los trabajadores prendan sus vehículos, pues desde que el trabajador ingresa a su centro de labores se encuentra a disposición efectiva de su empleador.

En esa misma línea, el Tribunal señala que sistemas como Trimble, utilizados por el empleador, no son válidos, “puesto que no se consigna en dicho sistema el real ingreso y salida del centro laboral” y, por ende, “no se refleja con certeza el tiempo de labores del trabajador”.

En ese sentido, el Tribunal indica que si una empresa cuenta con un sistema de registro de ingreso que no permita registrar el inicio de actividades al momento de ingresar al centro de trabajo, estaría cometiendo la infracción contenida en el artículo 25.19 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, por lo que se le sancionaría con una multa de hasta S/260,023.5.

LEA TAMBIÉN: Reguladoras plantean elevar multas que imponen a empresas por conductas ilegales

¿Cuándo se inicia la jornada laboral?

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, recalca que no existe norma escrita expresa acerca de cuándo se debe entender que inicia la jornada laboral, por lo que su uso se debe adecuar a cada caso concreto.

“Si un trabajador ingresa a su centro laboral y se tarda media hora en llegar a su puesto de trabajo como, por ejemplo, en una mina, queda claro que esos 30 minutos de desplazamiento deben estar considerados dentro de la jornada. Sin embargo, si el puesto de trabajo donde el trabajador marca su asistencia está a un minuto de la entrada de la compañía, sería permisible que el reloj no esté en la puerta misma de la empresa”, señala Toyama.

Agrega que para saber si una acción debe ser considerada dentro de la jornada de trabajo se debe verificar si esta es discrecional o no.

“Si tengo que bañarme o cambiarme de manera obligatoria antes de iniciar mis labores, esto debe ser considerado dentro de la jornada laboral”, señala al respecto.