Ante ello, los gremios empresariales comentan que las propuestas del MTPE son “ilegitimas”, un “contrasentido” y formentarán la informalidad, en lugar de combatirla de manera directa.

Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, indica que un “aumento constante de la RMV” es ilógico “y nos sigue empujando hacía la informalidad”.

“Yo no entiendo que tienen los técnicos del MTPE en su razonamiento para creer que esta medida es positiva. Cada vez que se eleva el sueldo mínimo la informalidad crece porque hay un segmento de empresas que no puede llegar a cubrir esa cantidad. La solución a los problemas laborales del Perú no va por ahí, pero el Ejecutivo no quiere escuchar”, indica.

Empleo informal

Al respecto, el ministro Salas indicó el día de ayer que la informalidad laboral se redujo entre el 2021 y el año actual.

“Ha bajado, pero eso es por el incremento que se dio durante la pandemia. En general, la informalidad viene aumentando en la última década. Creemos que aumentando el sueldo mínimo ayudaremos a la formalidad pero esto no es así”, añade.

Por su parte, Julio Pérez, presidente de Adex, señaló que “si el gobierno por su lado va a incrementar la RMV según una formula propia está actuando de manera totalmente errada”.

“Si no hay consenso ni dialogo con el sector privado estas medidas, además de ser ilegales, son ilegitimas”, agrega Pérez.

Pérez agregó que la propuesta para incrementar el número de inspectores de trabajo a 1,500 tendrá un impacto mínimo.

“Esos inspectores seguirán cayendo sobre las mismas empresas formales de siempre ¿Donde esta el otro 77% del mercado informal que debe ser auditado? En Adex estamos iniciando una cruzada a nivel nacional para reducir la informalidad que debe traducirse como política de Estado. Vamos a estar dando conversatorios y presentando estudios para poder enfrentar el problema actual del país. Debemos ponernos metas claras para atacar la informalidad y fijar un objetivo de cuanto debemos de bajar por año, en lugar de ignorar el tema”, indicó.

Salazar coincide, indicando que “aun si me aumentan 100% más de inspectores, no están yendo a donde tienen que ir y eso no lo está entendiendo el Ministerio”.

Polarizando

Por su parte, Jaime Cuzquen, miembro de la comisión laboral de la Cámara de Comercio de Lima y socio de EY, señaló que Lo único que medidas como un incremento de sueldo anual solo lograrán “seguir polarizando y alejando a los micro y pequeños empresarios de la formalidad”.

Añade que es un “contrasentido” tener una Sunafil más fuerte cuando se están dando cada vez más medidas que llevan a las empresas a la informalidad.