Las exportaciones de jengibre, también conocido como kion en estado fresco (sin triturar ni pulverizar), alcanzaron US$ 119 millones durante el 2023. Esta cifra marcó un récord en los últimos tres años, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

El valor de las exportaciones de kion registrado el 2023 fue superior en 85.5% respecto al año previo (US$ 64 millones) y revirtió la desaceleración que se había reportado desde el 2020.

Respecto al volumen, durante el 2023 se exportaron 73,196 toneladas de kion, lo que representó un crecimiento de 31% frente al 2022 (55,701 toneladas).

Mercados

Durante el 2023, el kion llegó a 37 mercados. Estados Unidos encabezó la lista de destinos, con envíos por US$ 50 millones, 62% más que en el año anterior; seguido de Países Bajos con despachos por US$ 39 millones, superior en 162% respecto al año previo.

El top cinco de los mercados de destino del jengibre lo completaron España (US$ 6 millones), Canadá (US$ 6 millones) y Reino Unido (US$ 5 millones).

Es preciso mencionar que, en el 2023, Perú se posicionó como el segundo proveedor del mercado estadounidense, después de China.

Potencial exportador

Reconocido por sus beneficios para la salud y su versatilidad culinaria, el jengibre tiene diversas formas de presentación, como harina, cápsulas, deshidratados o frescos.

Su uso tradicional como antiinflamatorio natural y su eficacia frente a los problemas respiratorios lo convierten en un ingrediente esencial para la medicina tradicional . Con propiedades antioxidantes y un alto contenido de componentes fenólicos, el jengibre también es una fuente valiosa de vitaminas C, B2, B3, hierro, fósforo y calcio. Así, el kion es demandado en diversas industrias, desde condimentos y bebidas hasta productos cosméticos y farmacéuticos.

Promperú mencionó que el futuro del jengibre peruano como líder en las exportaciones se vislumbra prometedor, gracias a sus propiedades nutricionales y la creciente demanda global de superalimentos.

