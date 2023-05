Perú es el cuarto exportador mundial de kion con envíos por cerca de US$ 84 millones y un 7.3% de participación al cierre del 2021, informó este jueves la Asociación de Exportadores (Adex).

La Jefa de ADEX Consulting – CIEN ADEX, Lizbeth Pumasunco, detalló que China es el primer exportador mundial del también llamado jengibre con envíos por US$ 536 millones y una participación de 46.8%.

El segundo exportador de este producto es Países Bajos, con una participación de 13%; seguido de India, con una participación de 9.6%. En quinto lugar se ubica Tailandia, al registrar una participación de 4.5%.

Respecto a los destinos por valor FOB, señaló que Estados Unidos es el principal país que demanda kion (US$ 30 millones), en segundo lugar se ubica Países Bajos (US$ 15 millones), en tercer lugar Corea del Sur (US$ 3.24 millones), en cuarto lugar España (US$ 3.08 millones) y en quinta ubicación Canadá (US$ 3.02 millones).

Al analizar los países de destinos por volumen de envíos, se observa una diferenciación. Así, Estados Unidos (25,700 TN) y Países Bajos (14,900 TN)se mantienen en primer y segundo lugar; pero en tercer lugar ingresa Canadá (2,800 TN), seguido de España (2,600 TN) y Reino Unido (1,900 TN).

“Si bien las exportaciones que realizan desde Perú se hace en estado fresco y pulverizado, la industria utiliza la materia prima en productos ya desarrollados, directamente en líneas de alimentos, bebidas, farmacéutico, cosmético”, detalló la especialista del gremio de exportadores durante el lanzamiento de Ginger Week 2023.

A modo de ejemplo mencionó productos como galletas y cerveza de jengibre, aceites e hidrantes de jengibre; así como suplementos dietéticos de jengibre y cápsulas de raíz de jengibre.









¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.