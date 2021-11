En el último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR), presentado en el mes de setiembre, se estimó que la inversión privada tendría un crecimiento de 0% en el 2022. Sin embargo esta previsión podría mejorar en la próxima revisión de las proyecciones económicas.

“Puede que cuando revisemos la inversión (privada) para el próximo año, en vez de cero que era nuestra proyección, con minería creciendo 8% y la inversión no minera cayendo, sea ligeramente positiva, porque las expectativas han mejorado ligeramente”, dijo el presidente del BCR, Julio Velarde, durante su presentación en CADE Ejecutivos 2021.

El economista refirió que esta situación se dará por una inercia que viene del crecimiento y que puede beneficiar al país no solo este año, sino también puede incidir en el primer y segundo trimestre del siguiente.

“Si no se dan acciones que estén asegurando los inversionistas que se mantiene la estabilidad tanto económica como jurídica, a la larga la inversión va a retroceder. Es importante que se den las señales que esto tiene que hacerse”, puntualizó.

Falta de visión

Según Velarde en los últimos Gobiernos hubo una falta de visión que permita trazar una estrategia para el crecimiento y atacar sectores vulnerables. Con ello satisfacer las demandas de la población de mejores servicios públicos.

En ese sentido, recordó que le sorprendió una encuesta de hace algunos años en la que decía que el sector donde se encontraba mayor corrupción era en educación, que respondía profesores que pedían dinero para pasar de año o un examen a sus alumnos, incluso docentes que tenían pagar para un traslado. “Algo parecido también pasa en salud”, añadió.

Por ello dijo que no es de sorprender que la población tenga desazón de la baja calidad de los servicios públicos. “Se ha perdido el orden de a dónde deben de orientarse los recursos, no en la forma clientelista. Lo que interesa en educación no son los que pueden ejercer más presión sino los niños, lo que interesa en salud no son los que pueden ejercer más presión, sino los enfermos”, señaló.