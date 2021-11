Uno de los temas que están en la agenda pública, es el nombramiento de funcionarios públicos en el Gobierno sin que cuenten con el perfil requerido para los puestos que asumen. Frente a ello el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que debería primar la calificaciones de las personas y no el tema político en las designaciones.

“No quiero referirme a ninguna institución en particular, pero un aspecto es que no responda a caprichos de quien esté en el poder la designación de funcionarios. Tienen que ser básicamente meritocráticos, no necesariamente autónomos, pero que tengan un pedido claro cuando se nombra al jefe de una institución y no pueda ser removido simplemente por el capricho de alguien”, dijo durante su presentación en CADE Empresarial 2021.

Velarde no solo se refirió a las designaciones de funcionarios en el gobierno nacional, sino también en los gobiernos regionales y municipios, donde consideró que es necesario que exista un servicio civil para que se nombre a personas con calificaciones y no por favores políticos.

Esto último se mencionó como parte de los cambios que se deben hacer al proceso de descentralización, pero que consideró es muy complicado realizar porque golpearía muchos intereses.